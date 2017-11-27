Lösemi hastası Çınar için uygun donör aranıyor

Fatsa ilçesinde yaşayan Gürkan ve Ayşin Yılmaz çiftinin lösemi hastası oğlu Çınar için uygun ilik bulunması için başlatılan kampanyaya destek büyüyor.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde lösemi tedavisi gören 5 yaşındaki Çınar Yılmaz’a uygun ilik bulunması için Fatsa’da ve bölgede ilçelerde yaşayan yakınları sosyal medya üzerinde ‘Çağrıma kulak ver’ başlığında başlatılan kampanya destekler devam ediyor.

15 Temmuz Özgürlük Meydanı’na gelen Kızılay yetkilileri yardımsever vatandaşların kan bağışını ve donörünü aldı.

Samsun ve Ordu’da da Çınar için kan bağış kampanyaları başlatılırken, 3 tüp kan veren duyarlı vatandaşlar Çınar gibi ilik bekleyen binlerce çocuğa ayrıca ümit oluyor.

Fatsa İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Etem Öztürk ve Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurların katıldığı kampanya ilçe de yoğun ilgi gördü.

Fatsa İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Etem Öztürk düzenledikleri kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada, “Çamaş ilçesinde görev yapan meslektaşımızın rahatsızlanan çocuğu için bu kampanyayı düzenledik. Kök hücre bağışında bulunduk ve inşallah bu hücre bağışladığımız kan örneklerinden bulunur. Tez zamanda bulunması dileğindeyiz. Çocuğumuzun biran önce sağlığa kavuşmasını diliyorum” dedi.

Lösemi hastası Çınar’ın ailesi de bağışçılara teşekkür ederek kampanyaya ilgi gösterdikleri için emniyet mensupları ve vatandaşlara Çınar’ın sağlık durumu hakkında bilgi verdiler.

Birçok ilde torunu için düzenlenen kampanyada uygun donörün bulunması için etkinliklerin yapıldığını söyleyen Çınar’ın dedesi Ahmet Eryol, “Türk toplumu gerçekten bu tür kampanyalara destek veriyor. Bizim çocuğumuz birden rahatsızlandı ve lösemi tanısı konuldu. Tedavisi başladı ve tedaviye şuan için cevap veriyor. Neticede ilgili donörün bulunması gerekiyor. İlik nakli söz konusu ve inşallah gerekli ilik bulunduğunda ameliyat gerçekleşecek. Genel durumu şu an için iyi torunumun. Sadece bizim çocuğumuza değil tüm kök hücre bekleyen herkese bu tür kampanyalarla destek verilmesi gerekiyor. Herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.