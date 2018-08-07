Malazgirt Zaferi Ordu’da dolu dolu yaşanacak

Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle bu sene Tayfun Gürsoy Parkı’nda kutlanacak festival 14-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Festivalin dolu bir program dahilinde gerçekleşeceğini söyleyen Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, etkinlik kapsamında kılıç gösterisi yapacak olan birçok kılıç ustasının Ordu’da buluşacağını söyledi. Genç yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Gençlik ve Spor Bakanlığımıza İl Müdürlüğü olarak proje sunmuştuk ve projemiz kabul oldu. 14-16 Ağustos tarihleri arasında Tayfun Gürsoy Parkında Malazgirt Zaferi’nin 947’nci Yıldönümü Kutlama Etkinlikleri Kültür ve Spor Festivali düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında kılıç gösterileri kapsamında birçok ilden kılıç ustaları Ordu’ya gelecek, Dombıra müziği ile tanınan Arslanbek Sultanbekov konseri verecek ve okçuluk gösterileri yer alacak. Dolu dolu bir programla Malazgirt Zaferini anacağız. Ben tüm Orduluları Malazgirt Zaferi’nin 947. Yıldönümü Kutlama etkinliklerine bekliyorum.”