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24 Mayıs 2018 16:48

Manavlarda Ramazan bereketi

Ordu’da, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sebze-meyve pazarlarında ürün çeşitliliği artarken, talep ise iki katına kadar çıktı.

Manavlarda Ramazan bereketi

24 Mayıs 2018 16:48


Ramazan ayının gelmesiyle birlikte pazarlar da bereketlendi. Ürün çeşidini arttıran esnaf, müşteriyi memnun edebilmek için elinden geleni yapıyor. Özellikle oruç tutan insanların meyve ve sebzeyi fazla alması ise, satışları neredeyse iki katına kadar çıkartıyor. Pazarcılar, Ramazan ayında yoğunluktan dolayı yorulsalar da memnun olduklarını belirtiyorlar.


İşlerinin Ramazan ayının gelmesiyle neredeyse iki katına kadar ulaştığını belirten manav Aykut Öztürk, insanların en çok yaz meyvelerini tercih ettiğini söyledi. Ramazan ayı olması nedeniyle işlerin bir hayli yoğunlaştığını aktaran Öztürk, “İnsanlar oruç tuttukları için her gördüğü meyveden almak istiyor. Bu da bizim satışlarımızın artmasına neden oluyor. İşlerimiz yoğun olsa da halimizden memnunuz. Ramazan ayı bereketi ile geldi” dedi.


Karpuz, çilek, erik, kiraz ve şeftali gibi genellikle yaz meyvelerini tercih eden müşteriler ise yaz meyvelerinde da fiyatların yüksek olmasından yakındıklarını belirttiler.




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