Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 14:00

Mantar zehirlenmelerine dikkat

Fatsa Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr.

Mantar zehirlenmelerine dikkat

03 Temmuz 2017 14:00

Işıl Aralan, vatandaşları yabani mantar yememeleri konusunda uyararak, mantar zehirlenmelerinin özellikle ilkbahar ve sonbahar ayları gibi yağışların bol olduğu, daha fazla mantarın yetiştiği mevsimlerde sık görüldüğünü belirtti.


Mantar zehirlenmelerinin halk sağlığı açısından önemli bir sorun olarak değerlendirildiğini ifade eden Aralan, birçok yenilebilir yabani mantar türü bulunduğunu, bazı mantarların çok küçük miktarının bile insanı öldürebilecek kadar zehirli olduğunu ve zehirli mantarların tadının yenilebilen mantarlarınkinden farklı olmadığını, etinin rengi, kokusu ve tadı ile bir mantarın zehirli olup olmadığının anlaşılamadığını, bu nedenlerle zehirli ve yenilebilen mantarları birbirinden ayırt etmenin çok zor olduğundan yabani mantarların yenmemesi gerektiğini kaydetti.


Mantarlar hakkındaki yanlış inançların da zehirlenme olaylarını artırıcı etki yaptığını, bu bilgilere güvenerek mantar yemenin kesinlikle doğru olmadığını vurgulayan Aralan, zehirli mantar yenmesi sonrasında bulantı, kusma, ishal gibi mide-bağırsak sistemi bulguları, sersemlik, göğüs ağrısı, uykuya meyil, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüz ve boyunda kızarma, nabızda artış, ateş, ağızda metal tadı, karın ağrısı ve terleme gibi belirtilerin gelişebileceğini, karaciğer-böbrek yetmezliği ve koma hali hatta ölüm olabileceğini söyledi.


Aralan, “Zehirlenmenin önlenmesindeki tek çare, doğal alanlarda yetişen mantarların kesinlikle yenmemesi ve mantar tüketilmek istenen durumlarda bandrolü ve son kullanım tarihi uygun olan kültür mantarının tercih edilmesidir” ifadelerine yer verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
ORDU NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :02:34
  • Güneş :04:54
  • Öğle :12:44
  • İkindi :16:44
  • Akşam :20:12
  • Yatsı :22:12
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!