Mavi tura büyük ilgi

Yerli ve yabancı turistler ile Ordulu vatandaşların kenti denizden seyredebilmesine imkan sağlamak amacıyla yapılan mavi turlar yoğun ilgi görüyor. Turların başladığı 20 Mayıs tarihinden itibaren yaklaşık 8 bin 623 kişi, mavi yolculuk sayesinde Ordu’nun güzelliklerini seyretme fırsatı buldu.

Gezinti teknesi, Ordu ilini denizden izlemek isteyenler için cazibe noktalarından biri hâline gelirken, vatandaşlardan gelen yoğun ilgi üzerine düzenlenen turların 30 Ekim tarihine kadar devam edeceği bildirildi.