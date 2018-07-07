Mazot hırsızlığı zanlıları tutuklandı

Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri, iş makinesi ve kamyonlardan mazot hırsızlığı olayını H.A. ve C.D. isimli zanlıların gerçekleştirdiğini tespit etti. Olayın şüphelileri H.A. ve C.D. çaldıkları 300 litre mazotla yakalandı.

Fatsa ilce merkezinde 2 olay, Fatsa jandarma bölgesinde 2 olay ve Çamaş ilçesinde 1 olay olmak üzere 5 ayrı iş makinesi ve kamyondan mazot hırsızlığı yaptıkları belirlenen şüpheliler Asayiş Büro ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.