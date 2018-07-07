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07 Temmuz 2018 12:44

Mazot hırsızlığı zanlıları tutuklandı

Ordu’nun Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri iş makinesi ve kamyonlardan mazot çalan şahısları malzemelerle birlikte yakaladı.

Mazot hırsızlığı zanlıları tutuklandı

07 Temmuz 2018 12:44

Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri, iş makinesi ve kamyonlardan mazot hırsızlığı olayını H.A. ve C.D. isimli zanlıların gerçekleştirdiğini tespit etti. Olayın şüphelileri H.A. ve C.D. çaldıkları 300 litre mazotla yakalandı.


Fatsa ilce merkezinde 2 olay, Fatsa jandarma bölgesinde 2 olay ve Çamaş ilçesinde 1 olay olmak üzere 5 ayrı iş makinesi ve kamyondan mazot hırsızlığı yaptıkları belirlenen şüpheliler Asayiş Büro ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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