Medreseönü ve Yalıköy içme suyuna kavuştu

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), Perşembe ilçesi Medreseönü Mahallesi ile Fatsa ilçesi Yalıköy Mahallesi’nde başlattığı içme suyu yatırım çalışmalarında sona geldi. Saha ve kazı faaliyetlerine başlayan ekipler, yoğun ve özverili bir şekilde çalışarak 21 bin 806 metre içme suyu hattının çalışmalarını tamamladı. Yazlık Deresi ve kolları üzerine de 2 adet su alma yapısı ve iki adet içme suyu deposu inşa edildi. Faaliyetlerini sürdüren ekipler, çalışmalarını tamamlayarak yeni hattan içme suyu vermeye başladı. Yapılan çalışmayla Yalıköy ve Medreseönü Mahallesi kesintisiz ve sağlıklı akan içme suyuna kavuşmuş oldu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz konu hakkında yaptığı açıklamada, Perşembe ilçesi Medreseönü Mahallesi ile Fatsa ilçesi Yalıköy Mahallesi’nde yatırımlarını sürdüren ekiplerin, bölgede yaklaşık 22 kilometre içme suyu hattı döşediğini belirtti. Başkan Yılmaz, "Yapılan yatırımla içme suyu ihtiyacını kesen kuyulardan terfili sistemle sağlayan ve yağışlı mevsimlerde suda bulanıklık sorunu yaşayan bölge halkı kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuştu. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.