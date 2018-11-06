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Mehmetçik kan bağışında

Ordu’nun Fatsa ilçesinde konuşlu Perşembe Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görev yapan askerler kan bağışında bulundu.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde konuşlu Perşembe Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görev yapan askerler kan bağışında bulundu.


29 Ekim-04 Kasım 2018 tarihlerinin Kızılay Haftası, Mehmetçiğin kan bağışında bulunmasıyla daha anlamlı hale geldi. Kızılay Fatsa Şubesi ve Türk Kızılayı Ordu Kan Bağış Merkezi ile yapılan işbirliği neticesinde Fatsa'da konuşlu Perşembe Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli personeller tarafından kan bağışı yapıldı. Kan bağışına tüm personel ve asker katıldı.

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