Melocan tezgahlarda

Karadeniz iklimine has, endemik bitkilerden olan, ilkbaharda tarla veya orman kenarlarında yetişen melocan yerel pazarlarda yerini aldı. Ordu’da sebze pazarında satılmasına başlanan melocanın kilosu 12.5 liradan satılıyor. Sebze pazarında diğer yöresel ürünlerde satan Fatma Aktepe, kendine has lezzete sahip, nefis bir sebze olan melocanın kavurmasıyla meşhur olduğunu söyledi. Genellikle ana yemek öncesi atıştırmalık tüketilebildiği gibi ana yemek olarak da tüketildiğini belirten Aktepe, “Melocan Ordu’da ormanlık veya çalılık, dikenlik alanlarda toplanır. Karadeniz’de ‘diken ucu sebzesi’ olarak bilinir” dedi.

Kanı temizliyor

Bu arada Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yapılan ’Ordu yöresinde doğal olarak yetişen tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanım alanları’ konulu araştırmada, melocanın kan temizleyici özelliği olduğu belirtildi.

55 bitkinin mahalli isimleri, yetiştiği yerler, botanik özellikleri ve bilimsel verilerinin incelendiği araştırmada, zambakgiller familyasından olan, yol kenarlarında ve çalılıklarda yetişen, yörede ’melocan’ diye bilinen ve yöre insanlarının kavurmasını yaparak yediği bitkinin insan sağlığına olumlu etkisi olduğu belirlendi.

Uzmanlar, melocan kavurmasının yörede sevilerek yendiğini belirterek, "Sarmaşık dikenlerin ucundaki sürgünün insan sağlığına birçok olumlu etkisi olduğu ortaya çıktı. Melocan sürgünü insanı terletiyor, kanı temizliyor. Cilt hastalıklarına faydalı olduğu belirlenen melocan, frengi hastalığının tedavisinde kullanılıyor. Bitkinin en küçük bir toksik etkisi bulunmuyor" açıklamasında bulundu.