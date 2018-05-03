MENA Zirvesi’nin çalıştayı yapıldı

Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri (MENA) Karadeniz Turizm ve Yatırım Zirvesi"nin çalıştayı gerçekleşti.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ile Türk Hava Yolları (THY) işbirliğinde 3-5 Mayıs tarihleri arasında Orta Doğu ile Kuzey Afrika ülkelerinin turizm potansiyelini Türkiye ve Karadeniz pazarına çekmek, kültürel işbirliği başta olmak üzere ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla yapılacak olan zirvenin çalıştayı yapıldı.

Yurt dışından turizm alanında faaliyet gösteren acente, tur operatörleri, basın ve sosyal medya temsilcileri ile iş adamlarından oluşan ve 650 kişinin katılacağı zirvenin resmi açılışı ise yarın yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, bir otelde gerçekleştirilen çalıştayda yaptığı konuşmada, bölgede turizmin arttırılması için görüşmeler yapılacağını kaydetti. Arısoy, “İlkini geçtiğimiz yıl Rize’de yaptığımız MENA Zirvesi vesilesi ile bölgemizin turizmini geliştirmek ve çeşitlendirmek üzere, bakanlığımız, valilerimiz, il kültür müdürlerimiz, belediyeler, üniversiteler ve turizmimizin birleşenlerinden müteşekkir bir çalıştay ile bölgemizin turizmini nasıl geliştiririz, daha iyi duruma nasıl getirebiliriz, nasıl çeşitlendirebiliriz, turizmi bölgede 12 aya nasıl yayabilirize dair bir çalıştay için bir aradayız” dedi.

Ordu’da, farklı bir yerde görüşmeler yapıldığını ve bu görüşmelerin başarılı geçtiğini aktaran Arısoy, “Bölgedeki turizm işletmeleri ile Kuzey Afrika ve Orta Doğu’dan gelen turizm yatırımcısı, seyahat acentesi, konaklama tesisi ve gazetecileri bir araya getirdik” ifadelerini kullandı.

“Turizm, tek başına altından kalkılacak bir mesele değil”

Turizmin, birlikte hareket edilerek geliştirileceğini aktaran Müsteşar Ömer Arısoy, “Bu vesile ile biz gelmişken bürokrat arkadaşlarımla birlikte, bakanlığımız ve valiliğimiz ile yerel yönetimimiz ile birlikte meselelerimizi konuşalım, birlikte bir sinerji üretelim diye bir aradayız. Turizm, tek başına bakanlığımızın, tek başına konaklama sektörünün ve seyahat sektörünün altından kalkabileceği bir husus değil. Turizm, bütün kamu ve özel sektörün birlikte hareket etmesini gerektiren bir mesele. Bu nedenle geçtiğimiz kasım ayında yaptığımız turizm şurasında da sekiz bakanlı bir oturum düzenledik. Turizmde, hep birlikte bir sinerjiyi üretirsek başarılı olabileceğimizi düşünüyoruz. Bu yıl 2’ncisini yaptığımız MENA’yı da bölge turizmi için önemli bir yatırım olarak görüyorsunuz. Doğu Karadeniz için her yıl bunu yapmaya niyetliyiz” şeklinde konuştu.

“2018 turizmin altın yılı olacak”

Müsteşarı Ömer Arısoy ayrıca, 2018 yılının, turizmin altın yılı olacağını söyleyerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bundan önce kırılan turist sayısı ile rekor kıracağımızı düşünüyoruz. Bölgemizde de büyük bir turizm hareketliliği var. Bizim üzerimize düşen bu gelen turisti memnun ederek, her gelen turisti yeni turist gönderecek şekilde buradan memnun ederek göndermemiz lazım. Bunu sadece sektör bileşenleri bakımından değil, bir bütünlük olarak sağlamamız lazım.”

“MENA Zirvesi bölgemiz için büyük bir şans”

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğlu da MENA Zirvesi’nin bölge için büyük bir şans olduğuna işaret ederek, “Biz bu şansı iyi kullanmayı arzu ediyoruz. Bölgeyi tanıtmak amacıyla bu zirveyi en verimli şekilde kullanıp, turizm potansiyelinden almış olduğumuz payı arttırma iradesi taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ordu Valisi Seddar Yavuz ise zirvenin sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde olan zirve için, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’a teşekkür ederek, zirvenin Ordu ve bölge için hayırlı olmasını diledi.

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ile Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak’ın da katıldığı çalıştay, Ordu, Rize, Giresun, Trabzon, Artvin ve Gümüşhane’den gelen turizm sektöründe yer alan temsilcilerle basına kapalı olarak karşılıklı görüş alınması ile devam etti.