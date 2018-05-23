Merakla başladığı üretim, aile ekonomisine katkı sağlıyor

Kolesterolü düşürme, bağışıklık sistemini güçlendirme, yüksek tansiyonu kontrol etme, kabızlığı giderme gibi sağlık faydaları bulunan, antibakteriyel, antioksidan özelliğe sahip ve yüksek besin değeri olan istiridye mantarının üretimi Ordu’da yaygınlaşıyor.

Altınordu ilçesine bağlı Uzunisa Mahallesi’ndeki evlerinin bodrumunda ailesiyle birlikte hobi amaçlı başladığı mantar üretimini büyüten 33 yaşındaki Yusuf Kenan Şensoy, yıllık yaklaşık 2 ton mantar üretiyor. Ürettiği mantarları taze olarak kilogramını 10 TL’den satan Şensoy, aile ekonomisine de destek oluyor. Mantarların son derece lezzetli ve sağlıklı olduğunu aktaran Şensoy, “Bu işe hobi ve merak amaçlı başladık. Herhangi bir ticari beklentimiz yoktu. Ancak zamanla mantar üretimi artınca çevremize satmaya karar verdik. Bu sayede ek gelir olarak aile ekonomisine katkısı oluyor” dedi.