Meral Akşener Ordu’da konuştu

Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan kalabalığa seslenen Akşener, hükümete yüklendi. İktidara geldiklerinde ve kendisinin de cumhurbaşkanı seçildiğinde yapacaklarını anlatan Akşener, fındığı destekleyeceklerini söyledi. Fındığa destek olacaklarını ifade eden Akşener, “Cumhurbaşkanı seçildiğimde ilk açıklama yapacağım konu fındık fiyatıdır. Fındığı 15 lira açıklayacağız. Fındığa iyi fiyat vermediğimiz takdirde fındık mezara gömülür. Fiskobirlik yeniden tanzim edilecek, varlık fonundan çıkarılacak. Bunun pazarlamasını yapan şirket millileşecek” dedi.

Seçildikleri takdirde ekonomi ile insana yoğunlaşacaklarını belirten Akşener, “TRT’yi satacağız, ortaya çıkan kaynakla istihdam oluşturacağız. İsrafla mücadele edeceğiz. Yargıçlar tarafsız olacak. Demokrasi yeniden tanzim edilecek. Ekonominin merkezi güvendir. Yerli yatırımcı yatırım yapmıyor önce bunu tanzim edeceğiz. Hukukun üstünlüğünü, iyileştirilmiş parlamenter sistemi yeniden ülke gündemine getireceğiz. Kutlu devlet ve mutlu devlet genel hedefimizdir. Yap-boz tahtasına dönmüş müfredatı düzenleyeceğiz. Dünyada yaşıtlarıyla mücadele eden, 21.yüzyıl teknolojisi ile ülkesini ileriye taşıyacak gençlik istiyoruz” diye konuştu.

Kanal İstanbul’un yapılmamasını isteyen Akşener, “Kanal İstanbul için çılgın proje diyorlar. İki sorum var. Birincisi, hangi kaynaktan sağlayacaksınız? İkincisi, ülkeye ne fayda sağlayacak, hangi geliri getirecek? Bu sorunun cevabı yok” şeklinde konuştu.