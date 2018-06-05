Mesudiye yakınlaşıyor

Başkan Yılmaz, Mesudiye ilçesi hakkında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Mesudiye halkının kendileri için çok değerli olduğunu ve bu bilinçle ilçeye önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Enver Yılmaz, “30 Aralık tarihi itibarıyla Mesudiyemizin nüfusu 17 bin ancak bu rakam, yaz sezonunda iki üç katına çıkıyor. Bu anlamda yaz ve kış nüfusu arasındaki fark bakımından ilimizde ve ülkemizde örnek gösterilen bir ilçemiz. Kış döneminde burada kalan vatandaşlarımız bizler için önemli çünkü onlar burada olursa çocukları da buralara gelip gitmeyi sürdürür ve memleketleriyle olan bağlarını muhafaza eder. Bu bilinçle hareket ederek ilk olarak Mesudiye ilçemizin yollarını yapıp, sularını akıtmak için çalışmalara başladık. Başta grup yollarımız olmak üzere çok büyük yatırımlar gerçekleştirdik” dedi.

Geride bırakılan dört yıllık süre içerisinde yapılan çalışmalara değinen Başkan Yılmaz, “Göreve geldiğimiz günden itibaren 46 km sıcak asfalt ve asfalt yolu vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yardere-Arıkmusa-Karacaören grup yolunda 17 km, Dayılı-Göçbey grup yolunda 8 km, Alan Mah-Üçyol grup yolunda 5 km, Yeveli Mah. yolunda 500 metre, ilçe merkezinde yaklaşık 1 km, Topçam yolunda (Yeşilyol) 5 km, Yeşilce-Beyağaç-Zile Obası grup yolunda 6 km ve Çukuralan-Hamzalı grup yolunda 9,5 km sıcak asfalt ve asfalt çalışması gerçekleştirdik” diye konuştu.

2018 yılında 79 km sıcak asfalt ve asfalt yol müjdesi

Başkan Enver Yılmaz, 2018 yılında 79 km sıcak asfalt ve asfalt yol çalışması yapacaklarını belirterek, şu bilgileri verdi: “2018 yılında 79 km sıcak asfalt ve asfalt yatırımı için altyapımızı hazırladık, çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yürüteceğiz. Bu kapsamda Bayırköy Mahallesi yolunda 1,5 km, ilçe merkezinde 1 km ve Topçam Mahallesi yolunda (Yeşilyol) 20 km sıcak asfalt, Esatlı-Türkköy-Çavdar-Çardaklı-Kışlacık grup yolunda 13 km, Çukuralan Mahallesi yolunda 4 km, Topçam Ortaalan mevkii yolunda 2 km, Balıklı Mahallesi yolunda 4 km, Yeşilçit Mahallesi -Ulugöl Mevkii yolunda 5 km, Abdili-Birebir-Derebaşı-Mahmudiye grup yolunda 14 km, Kayadibi-Kavaklıdere-Doğançam-Y. Gökçe-Celal-Armutkolu grup yolunda 10 km ve Çavdar Mahallesi yolunda 4 km asfalt çalışması yapılacak. Ayrıca Arıcılar Mahallesi, Herközü Mahallesi, Yeşilçit Mahallesi, Üçyol, Yeveli, Çiftliksarıca ve Yardere Mahallesi’nde 4 km’lik güzergâhta beton yol; Ilışar, Yavşan, Celal Mahallesi, Sarıyayla, Armutkolu, Doğançam ve Köşe Mahallelerinde ise 4 km parke yol programımız var.”

İçme suyu ve kanalizasyona 18 milyon tl’lik yatırım

İçme suyu yatırımlarıyla ilgili de bilgi veren Başkan Yılmaz, “Şimdiye kadar 1 milyon TL su parası topladığımız Mesudiye ilçemize 18 milyon TL’lik yatırım yaptık. 1 adet su alma yapısı, 9 adet içme suyu deposu, 1 adet artıma tesisi, 59 bin m içme suyu ve yaklaşık 15 bin m kanalizasyon hattını vatandaşlarımızın hizmetine sunduk” şeklinde konuştu.

Dereyolu devam ediyor

Ordu-Mesudiye arasındaki Dereyolu çalışmalarına da değinen Başkan Enver Yılmaz, “Toplam uzunluğu 818 km olan Karadeniz-Akdeniz yolu için şimdiye kadar 700 milyon TL harcandı. İlimiz sınırlarındaki 100 kilometrelik yolun 50 km’si ise tamamlandı. Güzergah üzerinde 15.1 kilometre uzunluğunda 25 tane tek tüp tünel, çok sayıda köprü ve viyadük alıyor. Ekiplerimiz birçok noktada çalışmaya devam ediyor. İnşallah bu yolumuz tamamlandığında Ordu- Mesudiye arasındaki 121 km’lik mesafe 81 km’ye inecek ve 2,5 saatlik ulaşım 1 saate düşecek” dedi.