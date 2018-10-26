Mesudiye'nin siyaset çınarı vefat etti

Ordu'nun Mesudiye ilçesi Topçam Belediyesinin kurucusu olan ve 4 dönem belediye başkanlığı yapan Enver Köleoğlu (88) vefat etti.

Mesudiye siyasetinin önemli kilometretaşı olan Enver Köleoğlu, 1976 yılında kurulan Topçam Belde Belediyesinin ilk başkanı olarak seçildi. 3 yıllık 12 Eylül dönemi hariç 1976-1999 yılları arasında 4 dönem Topçam Belediye Başkanlığı yapan Enver Köleoğlu'nun ardından 1999-2009 yılları arasında da Birol Birlikbaş görev yaptı. 2009 yılında Enver Köleoğlu'nun oğlu ve eski İl Genel Meclis Üyesi Erhan Köleoğlu 2009-2014 yılları arasında bir dönem Topçam Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Ordu'nun Büyükşehir olmasının ardından Topçam Belde Belediyesi kapandı. Böylelikle Topçam Belediyesinin ilk başkanlığını baba Enver Köleoğlu, son başkanlığını ise oğlu Erhan Köleoğlu yaptı.

Bir süredir rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören Enver Köleoğlu, önceki gün vefat etti. Köleoğlu, Mesudiye ilçesinde Cuma namazından sonra kılınan cenaze namazından ardından Topçam Mahallesi aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, AK Parti'li Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, Çamaş Belediye Başkanı Alaattin Giden, Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe ve çok sayıda kalabalık bir topluluk katıldı.