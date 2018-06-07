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07 Haziran 2018 15:58

Metin Gündoğdu: “Eren Erdem’in danışmanının ses kaydı bende”

AK Parti Ordu Milletvekili ve 27’nci Dönem Milletvekili Adayı Metin Gündoğdu, 24 Haziran seçimlerinde yeniden aday gösterilmeyen ve HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’a destek veren Eren Erdem hakkında açıklamalarda bulunarak, “Eren Erdem’in danışmanının bu belge zincirini anlatan ses kaydı bende” dedi.

Metin Gündoğdu: “Eren Erdem’in danışmanının ses kaydı bende”

07 Haziran 2018 15:58


Ordu’da uydudan yayın yapan bir TV’nin canlı yayınında konuşan Gündoğdu, Eren Erdem ile ilgili olarak “Aylarca Meclis’te kavgasını verdik bunun. Türkiye’nin gizli belgelerini kimse ifşa edemez. Kimse Türkiye’nin gizli belgelerini dışarıya pazarlayamaz. Kimse Türkiye’ye ihanet edemez" diyerek tepkisini gösterdi.



"İlk defa açıklıyorum, bende ses kaydı var"


AK Partili Gündoğdu, MİT tırları tutanakları ile ilgili kendisinde Eren Erdem’in danışmanının ses kaydı olduğunu belirterek, "Burada ilk defa açıklıyorum, bu önemli" diyerek şunları söyledi: "Eren Erdem en son ne diyor, ’MİT tırları tutanaklarını Bülent Tezcan’dan temin ettim’ diyor. Bende ses kaydı da var, bunun danışmanının. Danışmanı diyor ki, Eren Erdem bunları aldı diyor, burada ilk defa açıklıyorum bunu. Bak önemli bu. Eren Erdem diyor bunları oradan aldı diyor, Bülent Tezcan’a verdi diyor. Bülent Tezcan da Kılıçdaroğlu’na verdi. Kılıçdaroğlu da, Enis Berberoğlu’na gönderdi, yayınlayın diye. Enis Berberoğlu da şimdi diyor ki, ’Ben niye tutukluyum kardeşim? Bana belgeleri siz gönderdiniz. Bunları milletimiz bilsin’. Bu ülke sahipsiz değil."




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