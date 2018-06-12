Metin Gündoğdu: “Fitne okları kime karşı ise onun yanındayız”

24 Haziran seçimleri için çalışmalarını sürdüren AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Altınordu ve Ünye ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdi. 24 Haziran’da Türkiye’yi diz çöktürme planın uygulandığını belirten Gündoğdu, “Milletimiz tuzakları başlarına geçirecek” dedi.

Altınordu’da bulunan Cumartesi Pazarı alanındaki esnafları ziyaret ederek taleplerini dinleyen, Aziziye (Yalı) Camisi civarındaki vatandaşlarla da bir araya gelen Gündoğdu, “İp’i, Sap’ı Ok’u Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor. Fitne döneminde okları kimi hedef alıyorsa bizim de yerimiz onun yanıdır. Türkiye’nin geleceği ve ümmetin istikbali için 24 Haziran’dan Cumhurbaşkanımızın yanında olmalıyız” dedi.