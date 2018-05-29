Metin Gündoğdu: “Kanatsız kartal olmaz”

Altınordu ilçesinde resmi gerçekleştirdiği resmi kurum ziyaretlerinin ardından Mesudiye ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu burada yaptığı konuşmada, “Cumhurbaşkanımız ve AK Parti ayrı düşünülemez. Kanatsız kartal olur mu” ifadelerini kullandı.

Gündoğdu “24 Haziran seçimleri Türkiye’nin en önemli seçimidir. Bu seçim Cumhurbaşkanlığı sisteminin seçimidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı güçlü bir şekilde tekrar Cumhurbaşkanı yapmalıyız. Cumhurbaşkanımızın daha da güçlü olması için AK Parti’nin TBMM’de güçlü olması gerekiyor. Kanatsız kartal olmaz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir kartal, AK Parti ise onun kanatlarıdır. İkisi birbirinden ayrı düşünülemez” diye konuştu.