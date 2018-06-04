Metin Gündoğdu Korgan’da

Seçim çalışmalarını Korgan’da sürdüren AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Metin Gündoğdu, Korgan ilçe Başkanı Eyüp Karabayrak, İlçe Kadın Kolları Başkanı Seyhan Akdere, İl Başkan Yardımcısı Fatih Titiz ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Akın Şahin ile ilçedeki esnafları ziyaret etti.

Son yıllarda Korgan’ın büyük ve önemli yatırımlar aldığını belirten Metin Gündoğdu, “Korgan’a başta devlet hastanesi olmak üzere birçok yatırım yapıldı. Özellikle son yıllarda yol ve su alanlarında yapılan atılımlar hemşehrilerimizin yaşam kalitesini arttırdı. Son 4 yılda sadece su için 15 milyon 350 bin TL yatırım yapıldı. 2019’a kadar bu alanda 8 milyon 750 bin TL’lik yatırımlar yapılacak. Bunun yanı sıra Büyükşehir belediyemizin eliyle bu yıl içinde bitecek olanlar dahil toplam 155 kilometrelik asfalt yol yatırımı yapıldı. Bunların toplam maliyeti ise 36 milyon 500 bin TL’dır” diye konuştu.

Tepe Mahallesi’nde esnafları ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Metin Gündoğdu, Korgan Devlet Hastanesi’nde tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek “geçmiş olsun” dileğinde bulundu.