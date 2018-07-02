Metin Gündoğdu mazbatasını aldı

24 Haziran’da yapılan seçimlerde yeniden AK Parti’den Ordu milletvekili seçilen Gündoğdu, partililerle geldiği Ordu Adliyesinde mazbatasını aldı. Gündoğdu yaptığı açıklamada, mazbatayı almasına vesile olan tüm partililer ile seçimde aday olan milletvekili adayları ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

AK kadro olmasa milletvekili olma şanslarının olmadığını belirten Gündoğdu, "Yarın Mecliste Ordu’dan diğer iki milletvekilimizle beraber kaydımızı yaptıracağız. Önümüzde yerel seçimler var. Biz birlik ve beraberlik içerisinde bütün arkadaşlarımızla aynı hız ve heyecan, aynı kadroyla görevimize devam edeceğiz. Ordu’yu inşallah geçmişte olduğu gibi 20’de 20 yapmak için gece gündüz demeden bugünden startını verip çalışmaya başlayacağız" dedi.

Gündoğdu, yerel seçimlerde Büyükşehir ile diğer tüm ilçe belediyeler olmak üzere 20’de 20 yapmak için var güçleriyle çalışmaları gerektiğini söyledi. Gündoğdu, "Birlik ve beraberlik içerisinde kol kola girip yarına yerel seçimlere dev bir adım atacağız. Onun için de halkın sevdiği ve kabul ettiği adaylarla birlikte yolumuza daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.