Metin Gündoğdu:“Millet değil zillet ittifakı”

Dönem Milletvekili Adayı Metin Gündoğdu, ’Cumhur İttifakı’na karşı kurulan Millet İttifakı’nın zillet ittifakına dönüştüğünü belirterek, "Küresel güçlerin istekleriyle millet ittifakı denilen oluşumun istekleri aynı. Bunlarınki millet ittifakı değil zillet ittifakıdır" dedi.

Seçim çalışmalarını Kumru ilçesinde sürdüren AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, burada vatandaşlarla bir araya geldi. Gündoğdu yaptığı açıklamada, 24 Haziran seçimlerinin önemine dikkat çekerek, “Bu seçimler Türkiye’nin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır” dedi. Gündoğdu, şöyle konuştu:

“AK Parti 2002’den itibaren bu ülkeye hizmet ediyor. 15 sene önce kahvaltı soframızda sadece turşu vardı. Bugün elhamdülillah her şeyimiz var. Biz 40 yıldır PKK terör örgütüne karşı mücadele veriyoruz. Bugüne kadar terörle mücadelede 700 milyar dolar para harcadık. Türkiye’nin güçlenmesini istemeyen odaklar bu terör örgütünü destekledi. Onlar da çok iyi biliyor ki Orta Doğu’da güçlü bir Türkiye, dünyayı dize getirir. Türkiye, Türkiye’den büyüktür. Bizim sınırlarımız belli ama, gönül sınırlarımız ve etki alanımız çok daha geniş. Türkiye’nin güçlü olması demek, bölgenin güçlü olması demek, Balkanların, Orta Doğu’nun, Orta Asya’nın ve Afrika’daki mazlumların güçlü olması demek.”

"Menbiç’e de, Kandil’e de gireceğiz"

Suriye’nin kuzeyinde süren askeri harekatın başarıyla devam ettiğini kaydeden Gündoğdu, “Son yıllarda teröre karşı önemli başarılar elde edildi. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Operasyonları ile binlerce terörist etkisiz hale getirildi. Membiç’e gireceğiz, Kandil’e de, buraları terör tekne kazır gibi kazıyacağız. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Kandil’e operasyon yapılmasını istemiyor. Türk askeri Kandil’e girecek ve burayı teröristlerden temizleyecek, buna kimse engel olamaz. Terörü, Türkiye’nin gündeminden çıkardığımız an 700 milyar dolar milletimize kalacak. Milli gelirimiz ve yatırımlarımız artacak” diye konuştu.

"Millet değil zillet ittifakı"

CHP’nin öncülüğünde kurulan Millet İttifakı’nın zillet ittifakına dönüştüğünü belirten Gündoğdu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bunlarda ne fikir kaldı, ne siyasi ne ahlak kaldı, ne de bir ideolojileri var. Tek amaçları Recep Tayyip Erdoğan’ı indirmek. Küresel güçlerin istekleri ile bunların istedikleri aynı. Tezgahladıkları oyunun adına ‘Millet İttifakı’ diyerek kandırmaya çalışıyorlar. Çok açık söylüyorum bunun adı millet değil zillet ittifakıdır. Allah korusun, kazara başa gelseler, 3 günde memleketi de milleti de perişan ederler. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bunların yaptıkları yapacaklarının teminatıysa millet olarak perişan oluruz. Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan’dan önce maaş ödemek için 1 milyar dolar borç arıyordu. İnsanlar hastanelerde rehin kalıyordu. O günleri geri getirmek istiyorlar.”

Gündoğdu açıklamalarında şu görüşlere yer verdi:

“24 Haziran seçimlerinin kazası yok. CHP’li milletvekilleri askerimizi, polisimizi, sivil vatandaşlarımızı şehit eden teröristlerin cenazelerine gidiyor, tabutlarının altına giriyor. Teröristbaşı da dahil olmak üzere PKK’lı teröristlerin posterleri ile poz verip fotoğraf çektiriyorlar. CHP son seçim beyannamesinde Avrupa Birliği Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nı kabul edeceğini açıkladı. Aynı madde PKK’nın siyasi uzantısının da istediği bir madde. Bu bölünmenin önünü açmak demektir. Karadeniz’deki hemşehrilerimiz bunları bilip CHP’ye oy vermez. HDP’nin desteklediği İp-Sap-Altıok gibi garabet bir yapının yanında durmaz. Mesele millet ve memleket meselesi ise her türlü şahsi hesap rafa kalkar. Biz çok iyi biliyoruz ki aziz milletimiz bunlara kanmaz.”