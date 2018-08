Mevsimlik işçilerin yaraları sarılıyor

İlçeye bağlı Kırlı Mahallesi’nde konaklayan mevsimlik tarım işçileri, şiddetli yağışlardan olumsuz etkilendi. Konaklama alanının hemen yanında bulunan derenin taşması sonucu işçilere ait kumanya ve eşyalar zarar gördü. Ordu Valiliği koordinesinde, Perşembe Kaymakamlığı tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda işçilere gıda, giyecek ve gerekli yardımlar yapıldı. Ayrıca alanın yakınında bulunan kapalı spor salonu ve okul da işçiler için hizmet veriyor.

Mevsimlik tarım işçileri, sağanak sonrası sel olduğunu, çadırlarındaki yiyecek ve giyeceklerin akıntıya kapıldığını hatta canlarını zor kurtardıklarını söylediler. Yetkililerin kendilerine yardım edip sahip çıktıklarını belirten işçiler, herkese teşekkür ettiler.

"Metrekareye kısa sürede 150-200 litre yağmur düştü"

Olayın yaşandığı bölgeyi ziyaret eden Perşembe Kaymakamı Ahmet Arık, ilk olarak işçilere ’geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu. Olayın yaşandığı bölgede kısa sürede etkili bir yağış olduğunu aktaran Kaymakam Arık, “İnanılmaz derecede yoğun bir yağış yaşandı. Metrekareye 150-200 litre civarında bir yağış düştü ve bu çok kısa bir sürede gerçekleşti. Yoğun yağış esnasında vatandaşlarımızın çadırları, alan alabora oldu. Buradaki düzen ve nizam ciddi anlamda zarar gördü. Buradaki yağışla birlikte biz hemen buradaki vatandaşlarımızı tahliye ettik. Kapalı spor salonuna ve okullara yerleştirdik. Onların öncelikle can güvenliğini sağlanması noktasında yoğun çaba sarf ettik” dedi.

Tahliye sonrası gece saatlerinden ertesi güne kadar ekiplerin çalıştığını aktaran Kaymakam Ahmet Arık, “Buradaki ekiplerimizle birlikte jandarma ekiplerimiz, Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi (METİP) kapsamında görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız, sosyal yardımlaşma vakfından görevli arkadaşlarımız, Kızılay’dan gelen yetkililer ve AFAD ekipleri hep birlikte burada ‘vatandaşlarımızı en iyi bir şekilde nasıl koruyup, onlara yardımcı olabiliriz’ düşüncesiyle gece boyunca ve sabah saatlerinde de çalışmalar devam etti” şeklinde konuştu.

Perşembe Kaymakamı Ahmet Arık, Ordu’nun çeşitli bölgelerinde mevsimlik tarım işçileri için kampların olduğunu hatırlatarak, Perşembe ilçesine de bu sahadan yapmayı planladıklarını aktardı. Kaymakam Arık şöyle konuştu:

“Tabii ki biz Ordu’da mevsimlik tarım işçileri ile ilgili yaptığımız kamp sahalarımız var. Yapılan METİP sahaları son derece güzel ve modern bir şekilde dizayn edildi. Ancak Perşembe ilçesindeki METİP sahamız başka bir kuruma tahsis edildiği için, bu sene burada konaklamak durumunda kaldık. Aslında vatandaşlarımız buradan da oldukça memnundu ama maalesef yoğun yağış buradaki, huzuru etkiledi. Ama inşallah burada en kısa sürede yaraları saracağız. Herhangi bir olumsuzluk yok, can kaybı yok. Diğer noktalarda da gıda yardımı olarak hazırlıklarımızı yaptık. Vatandaşlarımızın her çadırına gıda kolileri dağıtacağız. Her türlü desteği vereceğiz. Vatandaşlarımız için Perşembe ilçesinde de diğer ilçelerde olduğu gibi modern bir METİP sahası yapacağız.”

Mevsimlik işçilerin çavuşu Himmet Yaşar Gülcü ise her türlü zorluklarda devletin yanlarında olduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.