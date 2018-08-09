Mevsimlik tarım işçileri sağlıktan yoksun kalmıyor

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Fatih Aydın, Başkan Yardımcısı Dr. Özkan Yazıcı ve beraberindeki heyet ile birlikte, Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi’nde kurulan METİP alanını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Alanda hizmet vermekte olan sağlık personeli ile görüşen Aydın, hizmet sunarken karşılaşılan eksik, ihtiyaç ve problemleri dinledi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Aydın, alın teri ile geçimlerini temin etmek amacıyla evlerinden ayrılarak, Ordu’ya çalışmaya gelen tarım işçilerinin sağlığı için çalıştıklarını aktardı. Aydın, “Bu zamana kadar aralarında gebe, bebek, çocuk ve lohusalar da olmak üzere toplamda 203 vatandaşımıza aşı, izlem, kanser taraması ve birinci basamak teşhis ve tedavi hizmetleri sunduk. 143 çocuğumuza ağız ve diş sağlığı taraması yaparak, diş fırçası ve diş macunu dağıttık. Aynı zamanda 73 çocuğumuza beslenme ve mahremiyet eğitimi verdik. Alanda kullanılan hem içme hem de kullanma suyundan düzenli olarak numune alarak, halk sağlığını tehdit edebilecek riskler açısından takibini yapıyoruz” ifadelerini kullandı.