Mevsimlik tarım işçileri selden son anda kurtuldular

İlçeye bağlı Saraytepe Mahallesi’nde kurulan Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi (METİP) alanında yaşayan yaklaşık bin işçi yaşanan sel nedeniyle büyük zarar gördü. Çadırları sele kapıldı ve barınaksız kaldılar. Fatsa’da mevsimlik işçilere yardımda bulunan Kızılay Şubesi ise kendilerine Hızır gibi yetişti.

Mevsimlik işçiler liderlerinden Kamber Gözek, “Sel nedeniyle büyük felaket yaşadık. Kızılay’ımız bize sahip çıktı ve bizlere yardımcı oluyorlar. Devletimizden Allah razı olsun. Her geldiğimizde bu dönemlerde sel felaketi yaşanıyor. Büyüklerden istediğimiz METİP alanımızın farklı bir yere taşınmasıdır. Cumhurbaşkanı bizim babamızdır. Bizlere sahip çıksınlar ve bizi daha güvenli bir yere taşısınlar. Kızılay var ve bizlere sahip çıkıyorlar” dedi.

Ramazan Gezer isimli işçi ise, “Daha güvenli bir yer istiyoruz. Gece saatlerinde bastıran yağmur kaldığımız yerleri alıp götürdü. Uykuda yakalansaydık bunun hesabını kim verecek. Bin kişiyiz burada ve bizlere her anlamda sahip çıkmalarını istiyoruz. Kızılay bize barınak ve yemek yardımı yapıyor. Kendilerine bizleri unutmadıkları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kızılay Fatsa Şube Başkanı Erdi Şevketoğulları ise yaptığı açıklamada, “Fatsa ilçemizde ciddi bir sel felaketi yaşandı. Tüm Ordu ilimize geçmiş olsun diyorum. Her sıkıntı yaşayan kişilerin yanında varız. Mevsimlik işçilerimiz gerçekten büyük sıkıntı yaşadılar sel felaketinden dolayı. Bizler de kendilerine kaybettikleri çadırların yerine çadır ve iki gün boyunca yemek yardımında bulunacağız. Tüm ihtiyaçlarını mevsimlik işçilerimizin karşılayacağız.Genel merkezimizle koordineli olarak çalışıyoruz. Battaniye, çadır ve hijyenleri için malzemeleri dağıtacağız. Bu akşamda bu çadırlarda kalacaklar. Sel felaketinde mağdur olan tarım işçilerine yardımlarımız devam edecek. 600 kişiye yemek, 100 çadır, 300 battaniye ve 300 yatak yardımında bulunduk” şeklinde konuştu.