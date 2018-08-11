Kazada, 1’i çocuk olmak üzere toplam 22 kişi yaralandı.

Olay, Karadeniz Sahil Yolu üzeri, Dörtyol Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşaktan karşıya geçmek isteyen Azmi Şahin idaresindeki mevsimlik tarım işçilerini taşıyan 52 M 2052 plakalı minibüs, henüz plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen çekici ile çarpıştı. Kazada, işçilerin bulunduğu minibüs, çarpmanın etkisiyle kavşakta devrildi. Kazada, Kayabaşı Mahallesi’nde fındık toplamaktan gelen 1’i çocuk toplam 22 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen çok sayıda 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla alakalı tahkikatını sürdürüyor.