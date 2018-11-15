Meydandaki son bina da yıkılıyor

Başkan Engin Tekintaş, “Fatsa'nın en önemli projesinde tüm engeller ortadan kalktı. Hukuki süreci tamamlanan son binanın da yıkım işlemine başlandı. Yapılan çalışma ile Fatsa ilçemize yakışır modern bir meydanı hizmete sunmuş olacağız” dedi.

Fatsa'nın sabırla beklediği meydan projesinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Tekintaş, “Cumhuriyet Meydanı Projesi” Fatsa ilçesinin prestij projesi olduğunu söyleyerek, proje kapsamında engel teşkil eden son binanın hukuki sürecinin tamamlandığını ve ekiplerin yıkım işlemine başladığını belirtti. Başkan Engin Tekintaş açıklamasında, “Proje hem yeraltı otoparkı hem de üstyapı düzenlemeleriyle Fatsa'ya özel bir çalışma olacak. İnşallah yılbaşına kadar buranın zemin betonunu atıp, çevresindeki paravanları kaldırarak meydanı ortaya çıkaracağız. Ekipler yoğun bir gayret göstererek projeyi tamamlamaya çalışıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz. Ordu için büyük projeler ortaya çıkarıyoruz. Bu çerçevede milletimizden sabır istiyoruz. İnşallah proje tamamlandığında hem Fatsa'ya yakışır bir meydan hem de vatandaşlarımız için yeni bir yaşam alanı inşa etmiş olacağız” diye konuştu.

“Fatsa Meydan Yayalaştırma Projesi” kapsamında başlatılan kavşak çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Başkan Tekintaş, “Fatsa Meydan Yayalaştırması Projesi kapsamında kapatılan İnönü Caddesi'ne alternatif olarak Sakarya ve Yeni Kumru Caddelerini Ordu-Samsun karayoluna bağlayan noktalarda kavşak düzenleme çalışmasına başladık. Alt yapı, zemin iyileştirme, aydınlatma, yağmur suyu hattı çalışması tamamlanan alanda 3 bin 500 m2'lik ilk tabaka asfalt serim işlemi bitti. Mevsimin el vermesi durumunda hafta sonu aşınma asfalt tabakası da serilerek yol trafiğe açılacak. Bu kavşakla birlikte Sakarya Caddesi'ne alternatif bir geçiş sağlanacağı gibi araç trafiğinde büyük çapta rahatlık yaşanacak” ifadelerini kullandı.

“Fatsa Cumhuriyet Meydanı Projesi” ilçenin vizyon projelerinden biri olduğunu belirten Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe ise, “İlçemizin en özel projesi olan ‘Cumhuriyet Meydanı Projesi'nde çalışmalar hızla devam ediyor. İnşallah yılsonuna kadar üst tabliyesi atılıp hem vatandaşlarımız rahatlayacak hem de planlanan proje alanda gerçek görünümüne kavuşacak. Kavşak düzenlemesi de planladığımız şekilde devam ediyor. Pazar günü kavşağımızı faaliyete geçireceğiz. Düzenlemeleri halkımızla paylaşarak şehir merkezindeki yön değişikliklerini bildireceğiz. İnşallah pazartesi gününden itibaren hem şehir merkezini hem de kara yolunu rahatlatacak bir düzen oluşturacağız” diye konuştu.