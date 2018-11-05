'Mezbaha ve Hayvan Pazarı Projesi'nde sona yaklaşıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, günlük 200 adet büyükbaş ve 500 adet küçükbaş hayvanın kesiminin yapılabileceği projenin yıl sonuna kadar hizmete sunulacağını söyledi. Projenin son durumuyla ilgili bilgi veren Başkan Tekintaş, “4 bin 320 m2 inşaat alanına sahip hayvan pazarında, küçükbaş ve büyükbaş hayvan padokların betonarme imalatları, çelik ve çatı kaplama işleri, mekanik ve elektrik işleri tamamlandı. 2 bin 754 m2 inşaat alanına sahip mezbaha bölümünün betonarme imalatları, çatı, havalandırma, soğuk hava panelleri, kesimhane mono ray sistemi, dış cephe sandviç panelleri, ıslak hacimlerin seramik işleri ile zemin ve asma kat klipin tavan işleri, elektrik ve mekanik işlere ait altyapı çalışmaları bitti. 154 m2 inşaat alanına sahip idari binada ise betonarme yapının betonarme işleri, çatı kaplama, alçı sıva, ıslak hacimlere ait seramik işleri ve vitrifiye malzemelerin imalatı tamamlandı. Su deposu, arıtma tesisi, deri deposu, gübre deposu, dezenfekte tünelleri ve nizamiye binalarında da çalışmalar sona erdi” dedi.

Bölgenin en büyüğü olması beklenen mezbahada çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirten Başkan Engin Tekintaş, “Alt yapı işleri devam eden projede önümüzdeki süreçte peyzaj imalatları, mezbaha ile idari binalara yapılacak elektrik prizi, elektrik anahtarı, idari bina iç ve dış cephe boyası, mezbaha binası hijyen süpürgelik, padok korkuluklarıyla dairesel kesim hücresi işleri yapılacak. Kısa sürede çalışmaları tamamlayarak çevre illerden gelecek hayvanların da kesiminin yapılacağı Avrupa standartlarında bir tesis hizmete sunulacak” diye konuştu.