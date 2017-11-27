MHP Fatsa İlçe Başkanı Mutlu istifa etti

Eftal Mutlu istifasını yaptığı yazılı basın açıklaması ile duyurdu. Mutlu açıklamasında, “Mensubu olmaktan onur ve gurur duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi’ne yıllardır hizmet etme fırsatı veren yüce Rabb’ime şükürler olsun. Başta partimizin kurucusu ve hareketimizin lideri başbuğ Alpaslan Türkeş ve dava arkadaşlarına selam olsun. Bu bayrağı aynı şevk ve azimle taşıyan, partimizin lideri Dr. Devlet Bahçeli bey ve tüm ülküdaşlarımızın Allah yar ve yardımcımız olsun. Bilindiği üzere ülkemiz Cumhuriyet tarihinde hiç olmadığı kadar yoğun bir şekilde dış tehditlerle karşı karşıyadır. Bu güçler artık mertçe düşmanının karşısına çıkmayı bırakmış, kalleşçe ve hilelerle, dost görünüp arkadan kuyu kazmak suretiyle, olmadık oyunlara başvurmaktadır. Malum durum karşısında bu davaya inanmış biz ülkücü neferlere ağır bir yük ve sorumluluk düşmektedir. Bugün davamıza daha çok sarılmak, daha çok kenetlenmek ve daha çok çalışmak zorunluluğumuz hasıl olmuştur. Açıkça belirtmeliyim ki, bahaneler üretmek suretiyle bu kutlu davaya sırt dönmek, sorumluluktan kaçmak, küsmek darılmak, partimize olduğu kadar vatana da ihanettir. Tüm bu bilgiler ışığında, yürüttüğüm Milliyetçi Hareket Partisi Fatsa İlçe Başkanlığı görevimi tüm şartlarımı ve imkânlarımı seferber ederek, yerine getirmiş olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Son zamanlarda ifa ettiğim mesleğim gereği, teşkilatıma ayırdığım sürenin azalması dolayısıyla çalışmaların aksamadan devamına engel olmamak, bu kritik süreçte gecesini gündüzüne katarak daha çok çalışama arzusundaki ülküdaşlarımın önünü açmak, bizden daha genç kardeşlerimizin görev üstlenerek davaya sahip çıkmalarını sağlamak amacı ile, Milliyetçi Hareket Partisi Fatsa İlçe Başkanlığı görevimden ayrılıyorum” dedi.

Öte yandan, MHP Fatsa İlçe Başkanlığı görevini seçim yapılıncaya kadar daha önce MHP Ordu milletvekili adayı olan Murat Kaçak’ın yürüteceği öğrenildi.