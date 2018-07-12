Seçim öncesi gezilerinde vatandaşlara vaatlerini anlatarak halkın güvenini kazanan Enginyurt, "Bu millete sözümüz var, şimdi vaatlerimizi gerçekleştirme zamanı" dedi.

Fındığın şu anki değerinin düşük olduğunu söyleyen MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızla beraber fındığı görüşeceğim. Dün Akkuş’ta fındığa sahip çıkacağız demiştik, bu gün ise fındığa sahip çıkacağız diyoruz. Bu vatandaş bizlere oy verdiyse, bizler de karşılığını vermek zorundayız. Fındık fiyatı konusunda vatandaşın beklentilerinin yüksek olduğunu söyleyen Enginyurt," Ben, fındık ile ilgili halkın mağduriyeti giderilmezse sarayın önünde çadır kuracağım dedim. Önümüzde meclis başkanlığı seçimi var. Seçim sonrasında sayın Cumhurbaşkanımız ile bir araya gelerek fındık konusunu kendilerine anlatacağım. Bu millet bizlerden beklenti içerisindeler. Hizmet sadece kravat takmakla, masa başında oturmakla olmuyor. Bu millet için çalışmak zorundayız" diye konuştu.

Pelitliyatak halkına park sözü

Teşekkür ziyaretinde Ünye’nin Pelitliyatak Mahallesi’nin halkıyla bir araya gelen Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt," Burada mahallemizin tam ortasında bulunan alana yeni bir oturma ve park alanı yapmak için girişimlere başlayacağız. Sorunlar paylaştıkça çözülür. Bizler de her an sizlerin sorunlarını çözüme kavuşturmak için buradayız" şeklinde konuştu.

Ünye’nin Tekkiraz Mahallesi’nde Milliyetçi Hareket Partisi Tekkiraz Mahalle Başkanlığının açılışını gerçekleştiren Enginyurt, şunları söyledi: "Bizler burayı açarız, ancak hizmet isteriz. Yüzlercesini her gün açmış olsak bile halkın gönlünde olmadıktan sonra bir fayda etmez. Kapımızı herkese açacağız. Birlik ve beraberlik ancak böyle olur."