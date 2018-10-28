MHP Ordu Milletvekili Enginyurt, Ünye teşkilatıyla buluştu

Atatürk Parkı Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda konuşan MHP Ünye İlçe Başkanı Hacı Demir, "Yerel seçimin yaklaştığı şu günlerde bizleri yalnız bırakmayan davamıza gönül veren arkadaşlarımıza ve vekilimize teşekkür ediyoruz. Bu gün burada sizlerle birlikteliğimizi sağlayan MHP çatısı altında olan bütün kardeşlerimize önümüzdeki yerel seçim hayırlı uğurlu olsun diliyorum" dedi.

MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, "Bizler 24 Haziran seçimlerinden sonra Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatı olarak Ordu'muzun 19 ilçesinde gezilmedik kapı bırakmadık. Yerel seçimlerin yaklaştığı şu günlerde yine aynı kararlılıkla 19 ilçemizi mahalle mahalle dolaşarak yerel seçimlerde en az 12 ilçeye partimizin gücünü koyacak ve Türkiye genelinde MHP'yi güçlendirecektir" diye konuştu.

"Ekonomik savaşta en çok MHP mücadele etmiştir"

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise, “Bizler Ocak 2018 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi olarak liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Türkiye uçuruma gittiğini ve dış güçlerin hedefi haline geldiğini söylemişti. Bizler bu günlerde 'ülkenin birlik ve beraberliği için bir olmalıyız' diyerek Cumhurbaşkanı adayını Recep Tayyip Erdoğan diye ilan etmiş ve 24 Haziran seçimlerine kadar Türk milliyetçileri olarak AK Partililerden daha fazla mücadele içerisinde olduk. 24 Haziran seçimlerinden sonra Amerika başta olmak üzere Türkiye'nin ekonomisine karşı savaş açtılar. Bu günkü bu duruma bakıldığında Devlet Bahçeli'nin ne kadar haklı olduğunu bir kez daha görmüş olduk. 24 Haziran seçimleri sonrası 2023 hedeflerine kadar liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Cumhur ittifakına sadık kalarak 2023 yılına kadar ittifakın devam edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanımız dolarlarınızı bozdurun dedi, bizler parti olarak dolarlarımızı bozdurduk. 'Amerikan ürünü cep telefonlarını almayın' dedi, bizler o telefonları bıraktık. Şahsi olan bütün problemlerimizi bir kenara bırakıp ülkemizin birlik ve bütünlüğü için cumhurbaşkanımızın ağzından çıkan her kelimesine uyarak bizlerde ülkemiz üzerine oynanan bütün oyunlara karşı durduk" dedi.

"Kürdistan hayallerini başlarına yıktık"

24 Haziran seçimlerinde yapılan ittifakın birilerinin hayallerini yıktığını söyleyen Cemal Enginyurt, "24 Haziran seçimlerinden sonra ortaya çıkan ülkemizdeki birlik ve beraberlik Amerika'yı rahatsız ederek kurmuş olduğu Kürdistan hayaline bizler bir tekme atmış olduk. Çünkü Barzani'yle beraber yandaşlarına kurduracağı Kürdistan, Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan'ın birlikteliği ile bozulmuş ve buna asla müsaade edilmemiştir. Afrin'de PKK terör örgütüne Kürdistan kurduracaklardı. Ama liderimiz Devlet Bahçeli gerekirse 10 bin Bozkurt'umla Afrin'e girerim diyerek Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Afrin yerle bir edilmiş 5 bin PKK'lı kazdığı kuyulara gömmüştür” dedi.

"Fındık için mücadele eden MHP'dir"

Fındık konusunda en çok Milliyetçi Hareket Partisinin mücadele ettiğini söyleyen Enginyurt, “Bugün evine ekmek götüremeyen çocuğuna bir ayakkabı alamayan Ordulu, Giresunlunun ve Karadenizlinin hakkını istedik. Ama Cumhurbaşkanımıza fındığın durumunu anlatmayan vekillerin olduğunu söyledik. Bizler fındık mücadelesine devam ettiğimiz gibi, bugün çıkmış birileri kendi mücadelesiymiş gibi fındığın hakkını vatandaşımıza kazandırdık diyerek bunları vatandaşa yutturmaya çalışıyorlar. Soruyoruz, Ordu'da ilçelerde milleti tek tek dolaşarak fındık için kaç defa mücadele ettiğinizi gösterdiniz" dedi.