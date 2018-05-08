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08 Mayıs 2018 16:18

MHP Ünye İlçe Başkanı Hacı Demir oldu

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Ünye İlçe Başkanlığı görevine Hacı Demir getirildi.

MHP Ünye İlçe Başkanı Hacı Demir oldu

08 Mayıs 2018 16:18


MHP Ünye İlçe Başkanlığında düzenlenen toplantıda eski başkan Fazlı Yüksel, başkanlığı Hacı Demir’e devretti. MHP Ünye İlçe Başkanı Hacı Demir yaptığı konuşmada, “MHP Ünye İlçe Başkanımız Fazlı Yüksel’in 24 Haziran milletvekili seçimlerinde aday adayı olması münasebetiyle ilçe başkanlığından istifa etmiştir. Dolayısıyla Ünye İlçe Başkanlığını yürütmek üzere bugünden itibaren ilçe başkanlığı görevi şahsıma verilmiştir. Ülkücü harekette görev istenmez verilir, anlayışından dolayı bu görevi kabul ettim. Mevcut ilçe yönetimimle birlikte hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan görevimi yürüteceğim. 24 Haziran 2018 genel seçimler olması vesilesiyle tüm yönetim kurulunu ve aday adaylarımızı zor ve ağır bir çalışma temposu bekliyor. Allah’ın izniyle çok çalışarak bu seçimlerde MHP hak ettiği yere gelecektir” dedi.


MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, yeni Başkan Demir’e “Hayırlı olsun” diyerek başarılar diledi. Programa MHP Milletvekili Aday Adayları Ahmet Birben, Ahmet Akkaya, Fazlı Yüksel ve yönetim kurulu katıldı.




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