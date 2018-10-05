MHP'den Akşener'e tepki

MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile gerginlik yaşayan İYİ (İP) Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi.

Yılmaz, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, İP Genel Başkanı Meral Akşener'in 8 şehit verildiği gün MHP'ye sataşmasının anlamlı olduğuna dikkat çekti. Akşener'i hiçbir zaman muhatap almadıklarını belirten Yılmaz, “Dün 8 şehidimiz varken PKK, CHP, FETÖ'ye hiç bir kelime söylemeyen hanımefendi liderimiz Devlet Bahçeli'ye hakaret ediyor. Biz bu hakaretleri kendisine misliyle iade ediyoruz. Biz o hanımefendiyi ANAP, DYP ve AK Parti saflarından iyi biliyoruz. Geçmişine baktığı zaman kimlere paspas olduğu görülür” dedi.

MHP'nin 50 yıllık bir hareket olduğunu, bu süre içerisinde hiçbir zaman davasından taviz vermeden "önce ülkem sonra milletim sonra partim" ilkesiyle hareket ettiğini ve Türk milleti ne zaman zorda kalsa ellerini taşın altına koyan bir hareket olduklarını kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:

“Hanımefendi birilerinden talimat aldı sanırım. Yüzlerini güneşe dayadıklarını söylediler ama arkalarını kime dayadıklarını gün geçtikçe gösteriyorlar. Onlar FETÖ ve CHP desteğiyle MHP'ye saldırıyorlar. Onları kaale almayız. Bizim derdimiz Türk milletinin yüzünün gülmesi, gücü ve refahıdır. Ekonomik kriz varken FETÖ bize saldırırken, 15 Temmuz Temmuz'da başaramadıklarını yapmaya ve MHP'lileri sokağa itmeye çalışıyorlar. Biz Türk milleti sokağa çağırırsa ineriz. Biz Türk milleti ile sokakta kucaklaşmak için sokağa ineriz. 3-5 çapulcunun seslenmesiyle sokağa çıkmayız.”