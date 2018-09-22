MHP'den aşure ikramı

Altınordu ilçesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde kurulan stantta, vatandaşlara aşure ikramı gerçekleştirildi. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt burada yaptığı açıklamada, Muharrem ayında tüm Müslümanlar için acı veren olayların olduğunu söyledi. Söz konusu ayın, Hz. Muhammed'in torunu ve Hz. Ali'nin oğlu Hz. Hüseyin'in 680 yılında Yezid'in kanlı katilleri tarafından yanındaki 72 Müslüman ile birlikte acımasızca katledildiği ay olduğunu hatırlatan Milletvekili Enginyurt, "Muharrem ayı vesilesiyle Hz. Hüseyin ve arkadaşlarının uğradığı bu katliamı yeniden şiddetle kınıyoruz. Bir daha Hz. Hüseyin ve arkadaşlarının uğradığı acıyı İslam alemi yaşamasın diyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından MHP Milletvekili Cemal Enginyurt ve parti yöneticileri vatandaşlara aşure ikram etti. Vatandaşlar, aşure ikramına büyük ilgi gösterdi.