MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, sahil kesimindeki üreticilerin yaklaşık 20 gündür pazara indirmeye başladığını ancak Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) hala taban fiyat açıklamadığını vurguladı. Bu süre içerisinde TMO’nun fiyat açıklaması yönünde yaptıkları açıklama ve girişimlere rağmen bunun gerçekleşmediğini belirten Enginyurt, bu konuda sessiz kalan AK Parti milletvekillerini eleştirdi. Enginyurt, "AK Parti milletvekilleri 20 günden bu yana TMO’nun bugün yarın diyerek fiyat açıklayacağını söyleyip durdu. Şimdi ise ‘TMO iyi ki fiyat açıklamadı piyasada fındık 13-14 lira oldu’ demeye başladılar. 20 günden bu yana milletle alay ettiği için kendilerini kınıyorum. Unutulmasın ki, fındıkta serbest piyasa yok. Biz serbest piyasaya inanmıyoruz. Fındıkta bir İtalyan firması var. Alıcısı da o, satıcısı da o. Tek bir firmanın olduğu piyasaya serbest piyasa değil monopol, tekelci piyasa denir. Dolayısıyla bu serbest piyasaya güvenip fındık üreticilerinin hakkı savunulamaz, fındık üreticisi hakkını aldı denilemez. AK Parti milletvekilleri fındık üreticilerini, tekelci ve monopol piyasanın insafına terk etmiştir” diye konuştu.

"Umudunu TMO’ya bağlayan milyonlarca insan var"

Sosyal medyada "Üretici fındığını sattı, bu saatten sonra fındığa fiyat verilmese de olur" şeklinde algı yapıldığına da dikkat çeken Enginyurt, “Daha Aybastı’da, Korgan’da, Gölköy’de, Gürgentepe’de fındık patoza yeni verildi, yeni kuruyor. Hangi fındık pazarı indi? Ordu’da 150 bin ton fındık oluyorsa bunun 20 bin tonu ancak pazara indi. Bunlarda İstanbul, Ankara gibi il dışından gelip fındığını toplayıp satarak giden gurbetçilerin fındığıdır. Ama geride umudunu TMO’ya bağlamış olan milyonlarca insan var" ifadelerini kullandı.

MHP olarak fındık üreticisinin sesini duyurmak için 8 Eylül Cumartesi günü saat 14.00’te Ordu-Altınordu Cumhuriyet Meydanı’nda miting tarzı basın açıklaması yapacaklarını belirten Enginyurt, üreticileri katılmaya davet etti. Enginyurt, "Burada asıl Cumhurbaşkanımıza sesimizi duyurmak için basın açıklaması yapacağız. Ordu, Giresun, Samsun ve Trabzon illerindeki üreticileri davet ediyoruz. Ne kadar çok olursak sesimizi o kadar gür çıkarırız. Bize seçimlerde AK Parti ile ortak hareket ettiğimizi ve neden muhalefet yaptığımızı soruyorlar. Ne yani fındık üreticisinin, milyonlarca insanın hakkını savunmayalım mı? Fındık geçen yıl 3 dolardı, bu yıl 2 dolar. Her şeye zam geldiği ortamda fındık 1 dolar değer kaybetti" dedi.