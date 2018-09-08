MHP’li Enginyurt’tan miting gibi basın açıklaması

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, parti binasında yapacağı basın açıklamasını meydanda yapınca miting gibi bir görüntü ortaya çıktı. MHP Milletvekili Cemal Enginyurt, fındık üreticisinin ’serbest piyasa’ adı altında tekelci bir firmanın insafına bırakıldığını savunan Enginyurt, “Biz serbest piyasaya düşman değiliz, karşı değiliz. Ama maalesef Türkiye’de serbest piyasa yok. İtalyan bir firma var. Tekelci bir firma var, monopol bir firma var. Alıcısı da o, satıcısı da o. Biz bu firmanın karşısında Cumhurbaşkanımıza seslenmek için buraya toplandık. Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz ve diyoruz ki Arakan’da, Myanmar’da, Filistin’de, Gazze’de, Irak’ta, Suriye’de dünya Müslümanlarının derdiyle dertlenen Cumhurbaşkanı senin vekillerin sana doğruyu söylemiyor. Fındık bugün 15 liradan aşağı kurtarmaz, millet perişan. Duy bu milletin sesini” dedi.

“Çadırı AK Parti ve CHP milletvekillerinin başına kuracağım”

AK Parti ve CHP milletvekillerini de eleştiren Enginyurt, “Efendim diyorlar ’niye çadır kurmadınız’. Çadır kurmaya gerek yok. Biz zaten meydandayız, siz neredesiniz AK Partili vekiller? Bu millet size ne diye oy verdi? AK Parti’ye oy veren 235 bin kişi bu millet sizi niye seçti, CHP’ye oy veren 105 bin kişi bu millet sizi niye seçti? Biz sesimizi yükseltmezsek, hakkımızı aramazsak bu tekelci firma yarın 8 lira diyecek. O zaman bunlar ‘hani Cemal Enginyurt söz verdi çadır kuracaktı ne oldu’ diyecekler. Ulan çadırı sizin kafanıza kurarım bu gidişle ayağınızı denk alın. Millete verdiğiniz sözü takip edin” şeklinde konuştu.

Konuşmasının son bölümünde üreticilere seslenen Enginyurt, “Emanete fındık vermeyin, fındığı indirmeyin. Getirmeyin. Bırakın bu tüccarlarda batsın gitsin hepsi. Batsın bu İtalyan firması. Batsın Hollanda firması. Ne ile çikolata yapacaklar ne ile işini gücünü görecek bunlar. Bu fındık olmasa ne alıp ne satacaklar” ifadelerini kullandı.