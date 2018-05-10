MHP’li Kaçak: “Seçimlere en hazır kadrolar biziz”

Seçimlere en hazır kadrolar biziz” dedi.

Murat Kaçak yaptığı açıklamada, “MHP olarak 24 Haziran seçimlerine en hazır parti biziz. Fatsa’da siyasete yön veren bir hareket olduk. Liderimiz Devlet Bahçeli bir erken seçim kararını açıklamasından sonra hükümet onaylayarak 24 Haziran’da seçime gitme kararı alındı. MHP’nin bu seçimlerden başarılı bir şekilde çıkacağını ve iktidar ortağı olacağına inanıyorum. Bundan sonraki süreçte MHP’nin kadrolarında ülke yönetiminde söz sahibi olacağını söylemek istiyorum. Ordu ilimizden partimize 17 milletvekili aday adayımız başvurusunu yaptı. 2 arkadaşımız ise Fatsalı ve yönetim kurulunda beraber olduğumuz arkadaşlarımız. Fatsamızın adaylarının listede yer bulabilmesi için elimizden gelen tüm imkanlarımızı gerçekleştireceğiz. Fatsa konjonktür olarak çok önemli bir ilçe. Listeye talip olan milletvekilliği aday adayı olan arkadaşlarımızın listede üst sıralarda bulmasını arzu ediyoruz. Bölge olarak geniş bir havzaya sahip ilçemiz. Fatsalı bir adayımızın listede üst sıralarda olması vatandaşlarımızda da oy olarak karşılık buluyor. Genel merkezimiz bu anlamda değerlendirmelerini gerçekleştirecektir” diye konuştu.