Diğer
Kategoriler
10 Mayıs 2018 14:01

MHP’li Kaçak: “Seçimlere en hazır kadrolar biziz”

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Fatsa İlçe Başkanı Murat Kaçak, "Fatsa teşkilatı olarak göreve geldiğimiz günden bu zamana kadar yarın seçim varmış gibi çalışmalarımızı planlı bir şekilde sürdürüyoruz.

MHP’li Kaçak: “Seçimlere en hazır kadrolar biziz”

10 Mayıs 2018 14:01

Seçimlere en hazır kadrolar biziz” dedi.


Murat Kaçak yaptığı açıklamada, “MHP olarak 24 Haziran seçimlerine en hazır parti biziz. Fatsa’da siyasete yön veren bir hareket olduk. Liderimiz Devlet Bahçeli bir erken seçim kararını açıklamasından sonra hükümet onaylayarak 24 Haziran’da seçime gitme kararı alındı. MHP’nin bu seçimlerden başarılı bir şekilde çıkacağını ve iktidar ortağı olacağına inanıyorum. Bundan sonraki süreçte MHP’nin kadrolarında ülke yönetiminde söz sahibi olacağını söylemek istiyorum. Ordu ilimizden partimize 17 milletvekili aday adayımız başvurusunu yaptı. 2 arkadaşımız ise Fatsalı ve yönetim kurulunda beraber olduğumuz arkadaşlarımız. Fatsamızın adaylarının listede yer bulabilmesi için elimizden gelen tüm imkanlarımızı gerçekleştireceğiz. Fatsa konjonktür olarak çok önemli bir ilçe. Listeye talip olan milletvekilliği aday adayı olan arkadaşlarımızın listede üst sıralarda bulmasını arzu ediyoruz. Bölge olarak geniş bir havzaya sahip ilçemiz. Fatsalı bir adayımızın listede üst sıralarda olması vatandaşlarımızda da oy olarak karşılık buluyor. Genel merkezimiz bu anlamda değerlendirmelerini gerçekleştirecektir” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
19
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç