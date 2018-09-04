MHP’li Yılmaz: "TMO acilen taban fiyatını açıklamalı"

Yapmadığı takdirde 8 Eylül Cumartesi günü miting tarzında basın açıklaması yapacağız" dedi.

Parti binasında bir açıklama yapan MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, fındık üreticisinin ürününü pazara indirmeye başlayalı 20 günü geçtiğini, Temmuz ayının ortalarında 8 lira olan fındığın 12 liranın üzerine çıktığını kaydetti. Buna rağmen milletin fındık piyasasına güven duymadığını vurgulayan Yılmaz, “Baştan beri söylediğimiz gibi TMO acilen taban fiyat açıklamalı ve piyasaya girmelidir” diye konuştu.

"Cumartesi günü miting tarzı basın açıklaması yapacağız”

MHP olarak seçimlerde Cumhur İttifakı yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklediklerine dikkat çeken MHP Ordu İl Başkanı Yılmaz, “MHP olarak Cumhur İttifakı yaparak sayın Cumhurbaşkanımız için mücadele ettiğimiz doğrudur. Lakin şu anki durum halkın içinde bulunduğu perişanlıktır. Halk mağdur olmuştur. Biz aynı zamanda halkımızın da sesi olacağımıza söz verdik. O sebeple MHP olarak 8 Eylül 2018 Cumartesi günü saat 14.00’te Altınordu Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması yapacağız. Basın açıklamamıza bütün Ordu ve Giresun halkını davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

"Bu AK Parti’ye bir uyarıdır”

Yapacakları miting tarzı basın açıklamasının AK Parti hükümetine bir uyarı olacağını belirten Yılmaz, “Fındık ne oldu diye bize soranlar, fındık fiyatları neden açıklanmadı diyenler, fındıkla ilgili Cemal Enginyurt söz vermişti ne oldu diye soranların tamamını o gün saat 14.00’te meydana bekliyoruz. Bu bizim için AK Parti Hükumetine karşı bir çıkış değil, bilakis bir uyarıdır, halkımızın derdini dile getirmektir, halkımızın perişanlığını dile getirmektir. Ekonominin sıkıntılı olduğu bir dönemde bir de fındıkta fiyat sorunu yaşayan halkımız mağdur olmuştur. Biz bu mağduriyete karşı bir duruş sergiliyoruz” ifadelerini kullandı.