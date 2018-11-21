Mide kanamasına ‘yapıştırıcı' müdahalesi

Ordu'da aniden kan kusmaya başlayan 73 yaşındaki Gülten Fatsa, mide kanaması geçirdiği anlaşılınca doktorların ‘skleroterapi' denilen yapıştırıcı madde enjeksiyonuyla ölümden döndü.

Ordu'nun Kumru ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Gülten Fatsa, akşam yemeğinden sonra fenalaştı. Midesi bulanan Fatsa önce yemeğin dokunduğunu düşündü. Ancak bir anda kan kusmaya başladı ve yere yığıldı. Medical Park Ordu Hastanesine kaldırılan hastaya, yemek borusunun altında fışkırır tarzda kanaması olduğu tespiti ile mide fıtığı teşhisi konuldu. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fuat Ekiz, endoskopide skleroterapi denilen yapıştırıcı madde enjeksiyonuyla, kanama odağı olan damar etrafındaki dokuyu büzüştürerek kanamayı durdurdu. Hasta 3 gün sonra taburcu edildi.

Cerrahi işleme gerek kalmadı

Şiddetli bulantı ve kusma sonrası midede yırtıkların ortaya çıkmasına ‘mallory-weiss' sendromu denildiğini söyleyen Doç. Dr. Fuat Ekiz şu bilgileri verdi: “Şiddetli bulantı ve kusma sonrası gastroözofagial bileşkede oluşan yırtıklar olarak ortaya çıkan bir durum. Bu yırtıklar kanamalarının yüzde 5-15'inden sorumludur. Çoğunlukla alkol kullanan kişilerde görülen bu kanama nadiren mide fıtığı olan hastalarda da gelişebilir. Hastamızda da ciddi bir kanama vardı. Gülten Hanım, cerrahi olmaksızın skleroterapi ile tedavi edildi ve sağlıklı bir şekilde hastaneden ayrıldı. Sürekli ve şiddetli kusmalar, ıkınma, sonucu yırtık gelişebilir. Normal bir kusmadan sonra kan kusma ve katran renginde dışkı çıkarma gelişmişse mallory-weiss sendromundan kuşkulanmak gerekir.”