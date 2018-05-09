Milletvekili Çanak: “Sırtlanlar istedi diye aslanlar ölmez”

İktidar Twitter’dan değil, sandıktan çıkacaktır. Unutmasınlar ki, sırtlanlar istedi diye aslanlar ölmez” dedi.

Sosyal medyadaki "Tamam" ve "Devam" tartışmalarına ilişkin konuşan AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, “Sırtlarlar istedi diye aslanlar ölmez. Durmak yok yola devam” ifadelerini kullandı.

“İnadına devam”

Milletvekili Çanak, sosyal medya hesabında da "Devam" diyerek şu açıklamalarda bulundu:

“780 bin kilometrekareyle bizim tek vatanımız var, bu vatanı böldürmeyiz, böldürtmeyeceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız, mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz. Vatanımız, İstiklalimiz ve istikbalimiz için devam. Bu millet asla tamam demedi, Malazgirt Ovası’nda üzerine binlerce atlı ordu geldiğinde de, İstanbul’un fethinde dağ gibi surlar önüne çıktığında da, Çanakkale de ateşler içinde kaldığında da, düşen düştüğüyle kalmadı, kalktı silkelendi devam dedi. Bize bedel ödetmekten söz edenlere diyoruz ki: Karşınızda ne Osmanlı’nın hasta adamı ne Cumhuriyet’in çömez devleti var. Artık karşınızda ya olacağız ya öleceğiz diyen bir millet var. Artık karşınızda yepyeni bir ruhla ve azimle şahlanmış Türk milleti var. Biz milletin egemen olduğu tam bağımsız, tam demokratik ve müreffeh Türkiye istiyoruz. 24 Haziran seçimlerinde elde edeceğimiz başarılarla tarihin akışını değiştirecek, Türkiye’de siyasetin rotasını yeniden belirleyeceğiz. Durmak yok yola devam. Hem içeride hem dışarıda bazı mihraklar Afrin’e girmeyin, teröristleri vurmayın yeter artık, ’tamam’ dediler. Oysa bizim kitabımızda durmak yok. Öyle de devam böyle de devam. Kurulduğu günden bu yana insanlık davasının nöbetini tutan, milletimize umut olan AK Partimizi zaferden zafere koşturmak için azimle kararlılıkla mücadele etmeye devam. Reis ‘Dünya beşten büyüktür’ü daha güçlü haykırsın diye devam. Bağımsızlık mücadelemizden sonra millet ve ümmet için büyük bir mücadele vermeye, ecdadın mirası üzerinde inşa edilen bu ülkeyi daha da fazla büyütmeye, 2053 ve 2071 vizyonlarımızı gerçekleştirmek için tüm gücümüzle ve daha çok çalışmaya devam.”