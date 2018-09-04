Milletvekili Yediyıldız AK kadınlarla istişare yaptı

Şenel Yediyıldız, AK kadınlarla istişare toplantısında bir araya geldi.

Milletvekili Dr. Şenel Yediyıldız, Ordu İl kadın Kolları Başkanlığının Öncülüğünde Fatsa AK Parti İlçe Kadın Kolları Teşkilatının ev sahipliğinde Fatsa Kültür Sarayında Korgan, Çamaş, Çatalpınar, Aybastı, Kabataş ilçelerinin Kadın Kolları Teşkilatı ile bir araya geldi.

"Kadın kollarına değer verdiğim için buradayım"

Milletvekili Şenel Yediyıldız konuşmasında, “Yönetici olmak sırtımıza ağır bir sorumluluk yüklemektedir. Bundan sonra çalışmalarımızı, daha da geliştirip partimizi, toplumumuzu daha nasıl ileriye taşıyabiliriz diye düşünüp hayata geçirmek bizim sorumluluğumuzdadır. Bu da bir misyon yüklüyor. Kadın kollarına değer verdiğim için buradayım. İl Başkanımız beni davet ettiğinde tereddüt etmeden icabet ettim. Ben kadınların daha etkin daha başarılı siyaset yaptığına inanıyorum. Kadınlar tüm kapıları rahatça çalıp içeri girebildiği için, ailenin içindeki sorunları bize iletmesi konusunda önemli rol oynamaktadır. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunun başkanı olarak aile kadın çocuk konusunda, kadın kolları, sivil toplum kuruluşu olarak etkin bir rol oynaması gerekir" dedi.

Yediyıldız, bu tür toplantıların sıklıkla yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.