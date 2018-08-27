Milletvekili Yediyıldız pazar yerini gezdi

Şenel Yediyıldız, Fatsa’da pazar yerini gezdi.

Milletvekili Yediyıldız’a Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, AK Parti İlçe Başkanı Cenan Kır, Giyim Eşyaları Odası Başkanı Cemal Paşalıoğlu ve partililer de eşlik etti. Yediyıldız gezisine Fatsa Hükümet Konağı önündeki 15 Temmuz Özgürlük Meydanından başladı.

Milletvekili Dr. Şenel Yediyıldız burada vatandaşlarla tek tek selamlaştı ve sorunu olanların taleplerini not aldı. Yediyıldız daha sonra beraberindekilerle birlikte pazar yerine geçerek esnafları ziyaret etti. Pazar yerinde esnaflara ’hayırlı işler ve bol kazançlar’ dileyen Milletvekili Yediyıldız ziyaretleri sonunda yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatili boyunca bölgede olduklarını belirterek, “Bayramın ikinci günü Fatsa ilçemize bayramlaşma programına gelmiştik ancak akabinde hemen Ordu’daki bayramlaşma merasimine katılmak için Fatsa’dan ayrılmak zorunda kaldık. Daha sonrasında Fatsa programımızı bugün için yaptık. Bu vesileyle hem vatandaşlarımızla hasbihal ettik hem de geçmiş bayramlarını kutladık. Bundan sonra da Fatsa’da ve bölgemizde ziyaretlerimiz devam edecek” dedi.