Milli boksörler İspanya yolcusu

Milli sporcuları, AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Opr. Dr. Şenel Yediyıldız uğurladı.

Ordu Durugöl Mahallesi’nde Güreş Eğitim Kamp Merkezinde dün hazırlıklarını tamamlayan milli boksörler, 2018 Akdeniz Oyunları’na katılmak üzere kentten ayrıldı. Ordu’da yaklaşık 20 gün kamp yapan milliler konakladıkları otelden ayrılarak İspanya’nın Tarragona şehrine hareket etti.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Antrenör Mustafa Kalkan, Ordu kampını verimli bir şekilde tamamladıklarını söyledi. Ordu kampı öncesi Kastamonu’da kampta olduklarını söyleyen Kalkan, “Maç yapacağımız ülke deniz seviyesinde olduğu için son kamp yeri olarak Ordu’yu seçtik. Dün itibariyle de buradaki kampımızı tamamladık. Takımın morali gayet yerinde. Bütün sporcularımıza güveniyorum. İnşallah altın, gümüş ve bronz madalyalarla ülkemize döneceğiz” şeklinde konuştu.

2018 Akdeniz Oyunları’nda, Türkiye’yi 9 sporcunun temsil edeceğini aktaran Kalkan, “52 kiloda Batuhan Çiftçi, 56 kiloda Ali İhsan Alagaş, 60 kiloda Hakan Doğan, 64 kiloda Tuğrulhan Erdemir, 69 kiloda Onur Şipal, 75 kiloda Erol Özkan, 81 kiloda Bayram Malkan, 91 kiloda Burak Aksın ve +91 kiloda ise Eren Uzun ülkemizi temsil edecek” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Opr. Dr. Şenel Yediyıldız ve Ordu Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Mustafa Genç, sporcular ile tek tek görüşerek başarılar diledi. Sporculara İspanya’da başarılar dileyip, madalyalar ile dönmelerini beklediklerini temenni eden Opr. Dr. Şenel Yediyıldız ve Müdür Mustafa Genç, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra sporcuları uğurladı.