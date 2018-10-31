Milli sporcunun hedefi dünya şampiyonluğu

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Türkiye'nin ev sahipliğinde bu yıl 40'ıncısı gerçekleşen ‘Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'ndan gümüş madalya ile dönen milli sporcu Yeter Bağ'ı makamında kabul ederek ödüllendirdi. Genç sporcu, hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu belirterek, elinden gelen bütün gayreti göstereceğini söyledi.

Vali Seddar Yavuz, Antalya'nın Aksu ilçesi Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen ‘Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda, 70 kilo sağ kolda gümüş madalya kazanan Yeter Bağ'ı makamında kabul etti. Genç sporcuyu tebrik eden Vali Yavuz, sporcuya başarılarının devamını diledi. Milli sporcunun aynı zamanda beden eğitimi öğretmenliği okuduğunu aktaran Vali Yavuz, ayrıca ilerleyen zamanda Türkiye'nin başarılı bir öğretmen kazanacağına da değinerek, sporcunun başarısı ile gururlandıklarını aktardı. Vali Yavuz, daha sonra sporcuyu altında ödüllendirdi.

Milli sporcu Yeter Bağ ise kendisini makamında kabul eden Vali Yavuz'a teşekkür ederek, dünya şampiyonu olmak için elinden gelenin en iyisini yapacağına dair söz verdi. Bağ, “Daha önce 7 Türkiye, 1 Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği başarılarım var. İnşallah hedefim dünya şampiyonluğunu da kazanmak. Bunun için çalışmalara başladım. Gelecek yıl dünya şampiyonu olmak için elimden geleni yapacağım. Bunun sözünü veriyorum” ifadelerini kullandı.

Ordu Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Mustafa Genç de genç milli sporcuyu makamında ağırlayarak altınla ödüllendirdi. Konuşmasında, sporcunun oldukça başarılı olduğuna dikkat çeken Genç, “Yeter kızımız Kumru ilçesinde spora başladıktan sonra çok kısa süre hızlı yol kat etti. İlk olarak 2017 yılında ülkemize Avrupa şampiyonluğu getirdi. Şu anda kendisi beden eğitimi öğretmenliği ikinci sınıf öğrencisi. Kızımı okurken de sporu bırakmadı ve bu yıl 40'ıncısı düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'ndan gümüş madalya kazanmayı başardı. Kendisiyle gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.