Mimar Sinan Bilgi Evi yeni döneme hazır

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin, ‘Sosyal Belediyecilik' uygulamalarının bir örneği olan Altınordu Mimar Sinan Bilgi Evi'nde yeni dönem kayıtları 17 Eylül 2018'de başlıyor.

Ortaokul seviyesindeki öğrencilere hizmet veren Altınordu Mimar Sinan Bilgi Evi'nde geçtiğimiz yıl 227'si 5. sınıf, 355'i 6. sınıf, 330'u 7. sınıf ve 381'i 8. sınıf olmak üzere toplam bin 293 öğrenci kayıt yaptırarak eğitim almıştı. Verilen eğitimlerin bu yıl da ücretsiz olarak devam edeceğini belirten Başkan Enver Yılmaz, “Eğitimlerimizin tamamen ücretsiz olarak verileceği Altınordu Mimar Sinan Bilgi Evi, 700 metrekare kapalı alana sahip olup 5 adet derslikle birlikte kütüphane, bilgisayar laboratuvarı, akıl oyunları salonu, çok amaçlı salon, veli bekleme salonu ve idare odasından oluşuyor. Önümüzdeki süreçte de Fatsa ve Ünye ilçelerimizde Bilgi Ev'leri hizmet vermeye başlayacak” dedi.

Bilgi Evleri'nde öğrencilere yönelik bilgi destek programı, değerler eğitimi, yaz etkinlikleri, kütüphane, internet ve bilişim hizmetleri ile gezi programları gibi birçok etkinlik bulunduğunu söyleyen Başkan Yılmaz, “Akıl Oyunları sınıfında ki öğrencilerin fiziksel ve bilişsel gelişimine katkı sağlayacak jenga, pratik bardak, mental aritmetik, tabu, satranç, mangala, dedektif, koridor gibi oyunlarla eğlenceli vakit geçirmeleri sağlanıyor. Türkçe, matematik, fen bilimleri ve İngilizce dersleri müfredat çerçevesinde yeniden işlenerek öğrencilerin ders tekrarı yapması sağlanan Bilgi Evleri'nde, içerisinde hem öğrencilere hem de velilere yönelik kitapların bulunduğu zengin kaynaklara sahip kütüphane sayesinde öğrenci ve veliler okuma alışkanlığı kazanıyor” diye konuştu.

Yaz okulu ve gezi programı düzenlenecek

Çocukların psikolojik, bilimsel ve sosyal gelişimine uygun olarak milli ve manevi temellerin kazanmasını ve toplumda yarar sağlayacak bu değerleri davranışlarıyla ifade etmesini sağlamak amacıyla değerler eğitimi verilen Bilgi Evleri'nde bu yaz tatilinde Kur'an-ı Kerim ve Siyer eğitimi, işaret dili, takı-tasarım, taş boyama, resim, hızlı okuma gibi kulüp faaliyetleri de yapıldı. Programlar kapsamında geçtiğimiz yıl olduğu gibi öğrencilerin Ordu İl'ini ve Türkiye'yi daha iyi tanıyabilmesi amacıyla tarihi, coğrafi ve kültürel anlamda önemli olan yerlere gezi programları düzenleneceği açıklandı.

İnternet kafelerin güvensiz ve olumsuz ortamından uzak tutulması amacıyla öğrencilere, Bilgi Evleri'nde sunulan güvenilir ve hızlı internet imkânıyla birlikte hazırladıkları ödev ve projelerin ücretsiz olarak çıktısını alma fırsatı sağlanıyor. 30 dakika kitap okuyan öğrenci, daha sonra internet ve bilgisayar hizmetinden faydalanabiliyor.