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03 Ağustos 2018 15:11

Minik Cemre toprağa düştü

Ordu’da bir pikabın bebek arabasına çarpması sonucu hayatını kaybeden 1 yaşındaki Cemre Çelebi, son yolculuğuna uğurlandı.

Minik Cemre toprağa düştü

03 Ağustos 2018 15:11


Ordu’nun Altınordu ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde dün meydana gelen kazada, Hasbi Karahasan idaresindeki 28 NA 032 plakalı kamyonet, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan anne Serya Çelebi’nin tuttuğu bebek arabasına çarpmıştı. Kaza sonrası bebek arabası içerisinde bulunan Cemre Çelebi (1) ve Akif Eren Çelebi (4) yola savrulmuş, ağır yaralı bebek ile çocuk, yoldan geçen bir araca bindirerek şehirdeki bir özel hastaneye götürülmüştü. Minik Cemre, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.


Hayatını kaybeden 1 yaşındaki Cemre Çelebi, Kökenli Mahallesi’ndeki evinin yanında kılınan cenaze namazının ardından Kökenli Mahalle Mezarlığına defnedildi.


Akif Eren Çelebi’nin ise Ordu Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor.




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