Minik Nazlıcan'a devletten yardım

Ordu'da bakıcılığını yaptığı bedensel engelli Nazlıcan'dan ayrılmak istemeyen Gülsüm Büyükaslan, mahkeme kararıyla evlat edindiği ve 5 yıldır annelik yaptığı çocuğun tedavi sürecinde devlet elinin uzatılmasının mutluluğunu yaşıyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 6 yıl önce bedensel engelli olarak dünyaya gelen Nazlıcan, öz annesinin terk etmesi üzerine il dışında çalışan babası tarafından bakım için akrabalarına teslim edildi. Nazlıcan'ı alan akrabaları ise, bebeğin bakımı için Gülsüm Büyükaslan ile anlaştı. Epilepsi hastası da olan bebeğe bir yıl kendi evladı gibi bakan 2 çocuk annesi Büyükaslan, Nazlıcan ile arasında bağ kurunca çocuğu evlatlık edinmek istedi. Durumu eşine anlatan kadın, balıkçılıkla uğraşan eşi ve çocuklarından da destek görünce mahkeme kararı ile Nazlıcan'ı evlatlık edindi. 5 yıldır Nazlıcan'ı diğer çocuklarından ayırt etmeden gözü gibi bakan Gülsüm Büyükaslan, hasta çocuğun tedavisinde devlet büyüklerinin verdiği desteğin mutluluğunu yaşıyor. Yıllardır tedavisi süren Nazlıcan, Ordu Valiliğinin girişimleri ile ayağındaki şekil bozukluğunun tedavisi yapılmak üzere kendilerine tahsis edilen araç ile Ankara'ya gidecek. Anne ve baba, Ankara Dış Kapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılacak ameliyat sonrası Nazlıcan'ın yaşıtları gibi yürüyüp koşmasını dört gözle bekliyor.

Ev hanımı olan 44 yaşındaki Gülsüm Büyükaslan, Nazlıcan ile 5 yıl önce tanıştıklarını ve o günden bu yana kendi evlatları gibi baktığını söyledi. Büyükaslan, “Nazlıcan doğmuş, annesi bir sene baktıktan sonra engelli olduğu için terk etmiş. Babaannesi de bakıcı arıyordu ve beni buldu. Ben Nazlıcan'a bir sene baktım, sonra Nazlıcan'dan ayrılamadım ve eşimle karar verip mahkeme kararı ile evlatlık edindik” dedi.

“İlk başlarda görmüyor ve duymuyordu, şimdi ise ona ‘engelli' diyemiyorum”

Anne Gülsüm Büyükaslan, Nazlıcan'ın ellerinden geldiği kadar bütün tedavileri olmasını sağlamaya çalıştıklarını belirterek, “5 yıldır bizimle, Allah'a şükürler olsun, görmüyordu, duymuyordu, yemiyor ve içmiyordu sadece nefes alıp veriyordu. Biz onu bir şekilde tedavi ettirdik, bu günlere kadar getirdik. Çocuğuma, aldığım zaman ile şimdiki zamanı değerlendirirsem ‘engelli' deme şansım yok. Nazlıcan hem zihinsel engelli hem de ayağında şekil bozukluğu var. Allah nasip ederse ayağından ameliyat olacağız, bu akşam Ankara'ya gidiyoruz. Bakalım gelecekte ne olacak. Ankara'da ayaklarından ameliyat olacak. Daha önce farklı tedaviler gördük ama tedaviler cevap vermedi” diye konuştu.

“Devletimiz özel araç tahsis etti”

Ordu Valiliği ve devlet büyüklerinin Nazlıcan'a sahip çıktıklarını ve yakından ilgilendiklerini aktaran Gülsüm Büyükaslan, tedavi amaçlı gidecekleri Ankara için de kendilerine araç tahsis edildiğini söyledi. Anne Büyükaslan, kızlarının yürüyüp oynayacağı günleri sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, devlet büyüklerine teşekkür etti.

Baba İmdat Büyükaslan ise, Nazlıcan ile anne ve babasının ayrılması üzerine tanıştıklarını söyledi. Zaman geçtikçe Nazlıcan ile aralarında duygusal bir bağ oluştuğunu ve anne babası ile görüşüp evlatlık almak istediklerini anlatan İmdat Büyükaslan, mahkeme kararı ile Nazlıcan'ı evlatlık edindiklerini söyledi. Bu durumun duyulması üzerine Ordu Valiliği ve yetkililerden çok destek gördüklerini anlatan İmdat Büyükaslan, “Biz kendi gücümüz ile tedavi başlatmıştık. Biz, 3-4 yıldır tedavisi ile uğraşıyorduk. Tabii durumu bildirmediğimiz için Valiliğimizin haberi olmamıştı. Şimdi Valiliğimiz ve Sosyal Yardımlaşma Vakfının haberi olunca bizim elimizden tuttular. Ordu Valimiz Seddar Yavuz ve Kaymakamımızın talimatı ile bize büyük yardımlar yapıldı. Bizim Ankara'ya rahat ve güvenli bir şekilde gidip burada ameliyatın olmasını ve geri dönüşümüzü sağladılar” ifadelerini kullandı.

“Parkta oynamasını, elinden tutup yürütmeyi istiyoruz”

İmdat Büyükaslan, "Ameliyatı başarılı olursa inşallah yürüyecek. Eğer olmazsa farklı tedaviler uygulanacak. Biz de elimizden geleni yapıp, Nazlıcan'ın diğer çocuklar gibi parkta oynamasını, elinden tutup yürütmeyi istiyoruz. Çocuk büyüdükçe bazı şeyleri yapmak istiyor. Sağ olsun devlet büyüklerimiz bizimle çok ilgilendi, her gün arayıp soruyorlar. Nazlıcan'ın hayatı boyunca tedavi sürecinde bizim yanımızda olacaklarını biliyorum” diyerek yetkililere teşekkür etti.