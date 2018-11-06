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Minik öğrenciler "Ormanın Sesi” oyunu ile eğlendi

Altınordu Belediyesinin öncülüğünde çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla sahnelenen ‘Ormanın Sesi’ adlı oyun, minik öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattı.

Altınordu Belediyesinin öncülüğünde çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla sahnelenen ‘Ormanın Sesi' adlı oyun, minik öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattı.


Altınordu Belediyesi kültür-sanat etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda Altınordu Belediyesi tarafından hazırlanan etkinlikte “Ormanın Sesi” adlı çocuk oyunu izleyici ile buluştu. Ordu Kültür ve Sanat Merkezinde (OKSM) düzenlenen etkinliğe Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.


Deniz Pınar'ın yazdığı, Ömer Pınar'ın yönettiği, Şevval Ekiz, Ahmet Ekinci ve Merve Küçük'ün sahne aldığı ve çocuklara hayvan sevgisinin aşılandığı tek perdelik “Ormanın Sesi” adlı oyun, minik öğrencilerin beğenisini topladı. Müzikli olması dolayısıyla çocuklarında eşlik ettiği oyunda öğrenciler doyasıya eğlendi.


Sahnelenen oyunun ardından Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan tarafından oyunun yönetmenine ve oyunculara çiçek takdim edildi. Çiçek takdiminin ardından söz alan Başkan Tezcan, Altınordu Belediyesinin kültürel faaliyetlerinin artarak devam edeceğini söyledi.


Düzenlenen etkinlik, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

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