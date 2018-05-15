Minik öğrencilerden bayrak sergisi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bir konuşma yapan Ömer Hüseyin Çağatay Anaokulu Müdürü Asiye Kilim, "Ders kitaplarında değil yaşamın tam içinde bir eğitimdir değerler eğitimi ancak değerli insanlar bu değerleri yaşayarak değer verdiklerine öğretebilirler. Biz de minik yürekleri hayata hazırlamak için Değerler Eğitimi projesine gönül verdik. Amacımız velilerimizi de eğitimin içine dâhil ederek çocukları ile sağlıklı zaman geçirebilmeleri idi. Milli ve manevi değeri oldukça yüksek olan vatanseverlik bayrak tasarlama projesi ile farklı materyallerden oluşturulan el emeği göz nuru ile hazırlanmış olan bayraklarımızı bu sergiyi hazırlayarak siz değerli konuklarımızın da ziyaret etmesini arzuladık” diye konuştu.

Konuşmaların ardından minik öğrenciler tarafından İstiklal Marşı okundu ve “Türkiye’m Gösterisi” sunumu gerçekleştirildi.

Ömer Hüseyin Çağatay Anaokulu bahçesinde gerçekleştirilen program “Şanlı Bayrağım” bayrak sergisinin açılışı ve misafirlere sunulan ikram ile son buldu.