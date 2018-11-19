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Minikler gaziler derneğinde

Ordu’nun Ünye ilçesinde Gölevi Anaokulu Çalışkan Arılar Sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmenleri Semra Özdemir refakatinde, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ünye Şubesini ziyaret etti.

Ordu'nun Ünye ilçesinde Gölevi Anaokulu Çalışkan Arılar Sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmenleri Semra Özdemir refakatinde, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ünye Şubesini ziyaret etti.


Ziyarette Çalışkan Arılar Sınıfı öğrencileri Dernek Başkanı Yalçın Taşçıoğlu ve üyelere çiçek ve kendi yaptıkları maket Türk bayrağını hediye ederken, Taşçıoğlu da minik konuklarına gazilikle ilgili bilgiler vererek derneği gezdirdi.


Ziyarette açıklama yapan Ünye Gölevi Anaokulu Çalışkan Arılar Sınıfı öğretmeni Semra Özdemir, “Biz Çalışkan Arılar Sınıfıyla bu tür etkinlikleri düzenli olarak yapmaktayız. Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında gazilere saygı anlamında gaziler derneğine bir gezi düzenledik. Çocuklarımızın ülkemiz için savaşan ve ülkemize hizmet etmiş gazileri tanıması gerektiğini düşündüğüm ve küçük yaşta bunların temellerinin atılmasını istediğim için böyle bir gezi düzenledik. Bizi burada çok güzel ağırladıkları için gazilerimize çok teşekkür ederiz” dedi.

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