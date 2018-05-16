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16 Mayıs 2018 10:44

Minikler gösterileriyle göz kamaştırdı

Ordu’nun Ünye ilçesi Gölevi Güvenler Camisi 4-6 yaş grubu öğrencilerinin düzenlediği yıl sonu gösterisi izleyenlerden tam not aldı.

Minikler gösterileriyle göz kamaştırdı

16 Mayıs 2018 10:44


Ünye Müftülüğü’ne bağlı Gölevi Güvenler Camisi 4-6 yaş Kur’an Kursu öğrencileri yıl sonu gösterisi düzenledi. Kreş Müdürü Saliha Demir ve kreş öğretmenleri tarafından hazırlanan etkinliğe öğrenci velileri de evlerinde hazırladıkları yiyecekleri bir araya getirerek oluşturdukları kermes ile katkı sağladı. Yıl sonu etkinliğini Ünye Müftüsü Vedat Başsan, Milli Eğitim Müdürü Tamer Uysal ve öğrenci velileri izledi. Minikler daha önce hazırladıkları gösterileri tek tek izleyenlerin beğenisine sunarken program öğrencilerden birinin Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.


Programda konuşan Ünye Müftüsü Vedat Başsan, “Bu caminin oluşması ve kreşin yapılması büyük fedakarlıklarla gerçekleştirildi. Cami cemaatimiz aylarca çadırda namaz kıldı. Kreşimiz ise donanım bakımından eksiksiz hizmete girdi. Sene başından bu yana ciddi çalışmalar yapıldı. Öğrencilerimiz burada hem etkinliklerle becerilerini geliştirdiler hem de dini eğitim aldılar. Bu Kur’an kursumuz yarım gün ve tam gün olmak üzere iki zamanlı eğitim veriyor. Burada 60’a yakın öğrencimiz eğitim görüyor. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Programın sonunda kurs öğretmenlerine ve katkıda bulunanlara plaket ve hediyeleri takdim edildi.




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