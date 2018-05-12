Mobil ayakkabı boyacısı, aracıyla hizmet veriyor

Mobil ayakkabı boyama aracı ile ilçenin her yerine giderek müşterilerine özel ve farklı hizmet sunan Hasan Ergün, mobil ayakkabı boyama projesini çok önceden hayata geçirmek istediğini fakat imkanları el vermediği için şimdi yapabildiğini söyledi.

"Ev hanımları da artık müşterilerim oldu"

Müşterilerin kendisine telefon ile ulaşarak iletişim sağladığını belirten 45 yaşındaki Hasan Ergün, “Ayakkabı tamiratı üzerine iş yerim vardı. Kapattıktan sonra ayakkabı boyacılığına başladım ve mesleğimi başarılı bir şekilde sürdürmekteyim. Mobil ayakkabı boyama hizmetinin eksik olduğunu fark ettim ve kendim geliştirerek bu yöntemi hayata geçirdim. Engelli olduğum için kendi yapacağım bir şeyi geliştirdim ve elektrikli motorumun arkasına reklamımı yazdırdım ve insanlar artık devamlı aramaya başladı. İhtiyaçlarını bu anlamda karşılayan bir kişi oldum. Müşteriler memnun. İlk bu hizmetimize giren müşterilerimiz şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Motor ile gidip alıyorum. Ev hanımları da artık müşterilerim oldu. Balkondan veya camdan sepet salarak ayakkabılarını bana indiriyorlar ve ben de tekrar boyadıktan sonra geri teslim ediyorum. Artık halkın ayakkabı boyacısı oldum diyebilirim. Yaptığım bu önemli hizmetten dolayı mutlu oluyorum” dedi.

Halı yıkamacılarından esinlendi

Ayakkabı boyacısı Ergün şunları kaydetti:

"İlk olarak müşterilerin telefon açarak halıcılara yıkatmak için verdikleri halılardaki yöntem ile bu projeyi akıl ettim. Ben de bu yöntemin mesleğimde uygulamaya başladım ve başarılı oldum. Boyacılığın yanı sıra tamiratını da yapıyorum. Projem beğenildi ve gerçekten ayakkabı boyama sayım bile günde arttı. Diğer boyacı arkadaşlarım bu yöntemi çok beğendi. Devlet dairesindeki müşterilerim daha çok. Hem işlerinden olmuyorlar hem de zaman kazanıyorlar."

Müşterileri ise boyacı Hasan Ergün’ün bulduğu yöntemden dolayı çok memnun olduklarını ifade ederek, "Telefon açıyoruz, hemen geliyor ve ayakkabılarımızı alarak boyadıktan sonra getiriyor. Günümüz çağında bu hizmetlerin oluşması gerçekten hoş bir durum. Boyacı Hasan Ergün’ü kutluyoruz" diye konuştular.